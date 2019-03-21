Американец Чен выиграл короткую программу на ЧМ-2019 в Японии, Коляда – 10-й

В четверг, 20 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию свою короткую программу представили мужчины. Россию в этом виде представляли три спортсмена - Александр Самарин, Михаил Коляда и Андрей Лазукин, который заменил Максима Ковтуна, снявшегося с соревнований по медицинским показаниями.

Первым из россиян в борьбу вступил 21-летний Лазукин, воспитанник Алексея Мишина. И он более чем удачно дебютировал на чемпионатах мира. Чисто откатав свою короткую программу под музыку Джо Кокера c одним четверным тулупом, фигурист получил от судей 84,05 балла – это 11-е место по итогам короткой программы.

Результаты короткой программы мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию

Александр Самарин начал выступление со срыва тройного акселя, сделав лишь два оборота, но спортсмен попытался реабилитироваться и исполнил четверной флип, добавив к нему двойной прыжок. Тем не менее, он получил лишь 78,38 балла за короткую программу и 20-я промежуточная строчка.

Михаил Коляда вышел в сильнейшей разминке, но не справился с выступлением, недокуртив тройной тулуп и выполнив каскад тройной лутц-двойной тулуп. Как итог - 84,23 балла и только 10-е место.

Михаил Коляда лучший из россиянФото: REUTERS

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сорвал четверной сальхов и исполнил только два оборота, но в остальном был великолепен. Его короткая программа оценена в 94,87 балла и это третий результат.

Первые две строчки заняли американские фигуристы. Джейсон Браун без четверных прыжков умудрился набрать 96,81 балла и получить второе место в короткой программе, а лидером с огромным отрывом стал Нэтан Чен – 107,40 балла.

Имя нового чемпиона мира в мужском одиночном катании мы узнаем по итогам произвольной программы, которая стартует 23 марта в 11:30 по московскому времени.

Следующие награды турнира будут разыграны завтра, 22 марта, у женщин в одиночном катании.