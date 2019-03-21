Руководители Адыгеи, КБР, КЧР и Ставропольского края договорились об обмене опытом в работе по поддержке талантливой молодежи

В ходе встречи глав соседних субъектов в Кабардино-Балкарской Республике были обсуждены вопросы выявления и поддержки талантливой молодежи. Мероприятие прошло на площадке детской академии творчества «Солнечный город», где обучается около 6 тыс. детей. В структуру академии входит лицей для одаренных детей, центр допобразования, технопарк «Кванториум», Центр выявления и поддержки одаренных детей, детский лагерь «Кизиловка».

По приглашению руководителя КБР Казбека Кокова Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побывали на презентации проектов технопарка «Кванториум», а также на награждении победителей Всероссийской школьной недели высоких технологий и технопредпринимательства, оценили возможности одного из крупнейших на юге России центров дополнительного образования «Солнечный город».

Глава Адыгеи ознакомился с наработанными в Кабардино-Балкарии лучшими практиками по выявлению талантливой молодежи, организации доступного детского образования, развитию олимпиадного движения.

Фото: пресс-служба Республики Адыгея

Мурат Кумпилов высоко оценил уровень работы с одаренными детьми в КБР, рассказал о накопленном опыте Адыгеи в данном направлении. Для приумножения достижений, по мнению Мурата Кумпилова, важно развивать межрегиональное сотрудничество. При этом Глава Адыгеи отметил уже налаженные связи между молодежными движениями Адыгеи и КБР.

Глава Адыгеи назвал полезным обмен опытом в реализации проектов с общей концепцией. В их числе - создание образовательных центров по модели «Сириуса» и детского технопарка «Кванториум», а также другие инициативы в рамках национального проекта «Образование».

Напомним, в 2018 году Глава Адыгеи подписал соглашение с руководством центра «Сириус» о сотрудничестве и создании в республике регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей. Также Адыгея выиграла грант на строительство в этом году детского технопарка «Кванториум».

Большой потенциал в сотрудничестве регионов открывают мероприятия по организации летнего отдыха для одаренных детей. С этой целью в КБР планируется открытие межрегионального центра на базе популярного детского лагеря «Кизиловка». В числе партнеров проекта - Республиканская естественно-математическая школа Адыгейского госуниверситета. Адыгея также готова принимать молодежные делегации. Ежегодно РЕМШ проводит в нашей республике межрегиональную Летнюю математическую школу.

Кроме того, благодаря большому опыту взаимодействия с «Сириусом», РЕМШ реализуется ряд крупных межрегиональных и международных проектов. В их числе - Южная математическая смена, Кавказская математическая олимпиада, которая в эти дни проходит в Майкопе. В ней принимает участие и команда из КБР.

Мурат Кумпилов считает важным проводить на региональных площадках универсиады, спартакиады, другие интеллектуальные конкурсы, направленные на популяризацию своей культуры и сближение народов России.

Фото: пресс-служба Республики Адыгея

«Интеллектуальный и духовный потенциал молодежи рассматривается нами и будет рассматриваться как значимый фактор для социально-экономического развития. Сегодня есть много социальных лифтов, позволяющих молодежи продвинуться по карьерной лестнице. Руководство страны поддерживает передовые инициативы регионов. И мы должны в полной мере этим пользоваться, объединяя усилия и создавая новые возможности для талантливых молодых людей», - отметил Глава Адыгеи.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества и наметили конкретные мероприятия. Так, ранее руководители КБР и КЧР приняли приглашение Главы Адыгеи участвовать в молодежном форуме «Фишт». Уже этим летом планируется сделать его межрегиональным, и большой командой трех республик организовать восхождение на гору Фишт. Глава Адыгеи также предложил молодежи соседних субъектов приобщиться к волонтерскому движению «Сохраним корни», идея которого заключается в сбережении природного и культурно-исторического наследия.