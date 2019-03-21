2019-03-21T17:19:16+03:00
Происшествия

Напал на ветерана и поджег собаку на глазах у ребенка: краснодарский злодей получил девять лет тюрьмы

Два преступления произошли с разницей в несколько месяцев
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Срок краснодарец будет отбывать в колонии строгого режимаСрок краснодарец будет отбывать в колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснодаре вынесли приговор 36-летнему местному жителю, которого обвинили в двух шокирующих преступлениях.

В суде было доказано, что в ноябре 2015-го года мужчина в три часа ночи ворвался в один из домов на улице Калинина и напал на хозяина – ветерана Великой Отечественной. Злоумышленник несколько раз ударил пенсионера по лицу и туловищу, а затем повалил его на пол. Начав душить старика, мужчина потребовал отдать ему все деньги. Ветеран испугался за свою жизнь и отдал ему 50 тысяч рублей, после чего нападавший скрылся.

А задержали преступника только спустя несколько месяцев после того, как он издевался над собакой на глазах своей дочери. Это произошло в мае 2016-го года на улице Титаровской.

Мужчина хотел помириться со своей супругой, которая подала на развод, выпил и пригласил ее на пикник. Получив отказ, он набросился на женщину и стал ее бить кулаками. На крики прибежал их шестилетний ребенок.

Разгоряченный отец выскочил из дома, схватил растворитель для лакокрасочных материалов, который стоял неподалеку от дома и облил будку пса, а затем поджег ее. Собака по кличке Бим пыталась вырваться, но находилась на цепи и получила повреждения.

Спасти животное от гибели помог сосед, который прибежал на плач девочки. Он накинул на пса одеяло, которое висело на бельевой веревке. Ветеринары диагностировали у Бима повреждения кожи на морде, ушах, лапах и глазах.

Когда живодера задержали, выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и вымогательство.

В этот раз его признали виновным в совершении разбоя с применением насилия и незаконным проникновением в жилище, а также жестоком обращении с животными в присутствии малолетних.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в размере 100 000 рублей с отбыванием в колонии строгого режима. От наказания за жестокое обращение с животными осужденный освобожден с связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Западного округа Краснодара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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