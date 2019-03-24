Поклонникам Натальи Подольской не понравилось ее фото в Туапсе

Певица, сама ставшая известной благодаря телевизионному конкурсу "Фабрика звезд", Наталья Подольская приехала в Туапсе по приглашению одного из крупных предприятий Кубани. Она судит музыкальный корпоративный конкурс в южном городе. Широкая публика об этом вряд ли узнала, если бы сама Наталья не выложила фотографию на фоне прекрасного Черного моря.

- Туапсе 2019, - подписала звезда это фото в своем Instagram.

И тут многочисленные подписчики Подольской не удержались от комментариев, найдя саму молодую маму детей Владимира Преснякова, менее прекрасной, чем запечатленный ею пейзаж.

- Неудачное фото, неужели сами не видите? - заявили поклонники.

- Тень падает так, что делает из вас старуху!

- Фотографа на мыло!

Справедливости ради надо сказать, что некоторые нашли Подольскую красавицей даже на откровенно неудачной фотографии. А кто-то не преминул сказать, что стоял в это время на этом же мостике в Туапсе, но не решился попросить автограф.

Сама Наталья на многочисленную критику в соцсети никак не отреагировала.

Надо сказать, что в начале марта пара Подольская - Пресняков посетила вместе церемонию «Пара Года 2019!», где окружающие заметили сильно округлившийся живот певицы, который уже было не скрыть даже под просторным платьем.

Подольская слухи о возможном пополнении в семье пока не подтвердила.

Кстати, с наступлением весны к южному солнцу потянулись и другие российские звезды шоу-бизнеса. Так, на днях незабвенная доктор Варя Черноус, жена резидента "Камеди" Гарика Харламова, Кристина Асмус призналась в любви Сочи.

Она привезла на гастроли не только спектакль "Гамлет", но и свою пятилетнюю дочь Настю.