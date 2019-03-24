2019-03-24T10:53:57+03:00
Телевидение

Поклонникам Натальи Подольской не понравилось ее фото в Туапсе

Певица, жена Владимира Преснякова, приехала на черноморский курорт в качестве жюри конкурса
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments6
Эта фотография так не понравилась подписчикам звезды.Фото: InstagramЭта фотография так не понравилась подписчикам звезды.Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Певица, сама ставшая известной благодаря телевизионному конкурсу "Фабрика звезд", Наталья Подольская приехала в Туапсе по приглашению одного из крупных предприятий Кубани. Она судит музыкальный корпоративный конкурс в южном городе. Широкая публика об этом вряд ли узнала, если бы сама Наталья не выложила фотографию на фоне прекрасного Черного моря.

- Туапсе 2019, - подписала звезда это фото в своем Instagram.

И тут многочисленные подписчики Подольской не удержались от комментариев, найдя саму молодую маму детей Владимира Преснякова, менее прекрасной, чем запечатленный ею пейзаж.

- Неудачное фото, неужели сами не видите? - заявили поклонники.

- Тень падает так, что делает из вас старуху!

- Фотографа на мыло!

Справедливости ради надо сказать, что некоторые нашли Подольскую красавицей даже на откровенно неудачной фотографии. А кто-то не преминул сказать, что стоял в это время на этом же мостике в Туапсе, но не решился попросить автограф.

nataliapodolskayanataliapodolskaya
Туапсе. 2019.
8539 отметок «Нравится»77 комментариевInstagram

Сама Наталья на многочисленную критику в соцсети никак не отреагировала.

Надо сказать, что в начале марта пара Подольская - Пресняков посетила вместе церемонию «Пара Года 2019!», где окружающие заметили сильно округлившийся живот певицы, который уже было не скрыть даже под просторным платьем.

Подольская слухи о возможном пополнении в семье пока не подтвердила.

Кстати, с наступлением весны к южному солнцу потянулись и другие российские звезды шоу-бизнеса. Так, на днях незабвенная доктор Варя Черноус, жена резидента "Камеди" Гарика Харламова, Кристина Асмус призналась в любви Сочи.

Она привезла на гастроли не только спектакль "Гамлет", но и свою пятилетнюю дочь Настю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Северском районе 66-летняя женщина украла кошелек
В аварии с большегрузом под Абинском погиб человек
В Краснодаре выпал град
В амфитеатра парка «Краснодар» стартует сезон прямых футбольных трансляций
В Краснодаре стартовала «Школа молодого предпринимателя»
На Кубани экипажи боевых вертолетов выполнили пуски ракет по мишеням
На Кубани мужчина украл у знакомой кошелек
Самострои в Имеретинской низменности могут избежать сноса
В Сочи ожидается ухудшение погоды
В Краснодаре изменился маршрут дежурного троллейбуса депо №2
Прокурором Кущевского района назначен Владимир Приходченко
Сочи примет два крупных турнира по сноуборду
В Сочи в ДТП пострадали четыре человека
В Сочи хозяина незаконной гостиницы осудят за смерть 7 человек в пожаре
Под Новороссийском в многоквартирном доме произошел пожар
В Краснодаре 24 марта отметят День ГТО
Кубань заняла шестое место в России по объему экономики
Во всех муниципалитетах Кубани организуют центры единоборств
Выходные на Кубани будут холодными
В Калининском районе мужчина с пневматическим пистолетом напал на продавца и потребовал отдать ему деньги из кассы
«Орленок» - центр молодежной журналистики
В Технополисе "ЭРА" проводят отбор операторов научных рот
В городах Кубани планируют внедрить систему безналичной оплаты проезда
Житель Белореченского района угнал автомобиль, чтобы доехать до магазина и купить спиртное
В Краснодаре пройдет конкурс «Мой прадед»
В прошлом году выручка «Новороссийского комбината хлебопродуктов» увеличилась в 2,5 раза
«Ростелеком» в Майкопе выступил партнером праздника, посвященного встрече Нового года по адыгским традициям.
На Кубани смертность от туберкулеза снизилась в два раза
В Краснодаре из многоэтажного дома выпал мужчина