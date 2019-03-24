Молния попала в самолет, следовавший из Казани в Сочи

Непогода повлияла на график авиаперевозок в курортный Сочи. Дело в том, что грозовая молния попала в самолет, выполнявший рейс из Казани в Сочи, вчера ранним утром, 23 марта. При заходе на посадку электрический разряд пронзил воздушное судно.

- Вчера, 23 марта, в 06:15 утра при заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолет одной из авиакомпаний попала молния. Он летел из Казани, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Международного аэропорта в Сочи. - Посадка прошла благополучно. В аэропорту Сочи самолет был осмотрен техниками, работает комиссия.

В целях безопасности, говорят в воздушной гавани, самолет вылетел в Москву без пассажиров для более детального осмотра специалистов.

- При этом в течение вчерашнего дня пассажиры, ожидающие вылета из Сочи в Москву на этом самолете, были доставлены в пункт назначения другими рейсами, - уточнили в сочинском аэропорту.

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Самолет рассчитан на попадание молнии

- На самом деле попадание молнии довольно распространенное явление, - рассказал «КП» бывший командир самолета Александр Романов. - Особенно в летний период. Это не страшно. Самолет на это рассчитан. Конечно, пилоты обычно пытаются обойти зоны, где возможно попадания. Но удар молнии не критичен. У самолетов есть система статического электричества, заряд стекает по статическим разрядникам, не особенно причиняя вред самолету. Да, ситуация заштатная. Но, повторюсь, не критичная для безопасности полета.

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