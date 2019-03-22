Маг, гадалка и оленьи рога: на Кубани лжеэкстрасенс полгода разводил жертву, меняя голоса

Удивительные находчивость и жадность проявил 32-летний житель Адыгеи. Мужчина, притворяясь магом и даже гадалкой, в течение полугода вытягивал деньги из жительницы Красноармейского района.

Они встретились на просторах Сети. Женщина имела неосторожность рассказать случайному знакомому, что ее брак распадается. Тот ответил, что по невероятному совпадению, он обладает магическими способностями и поможет вернуть мужа в семью. Но приворот дело непростое и не бесплатное, поэтому «колдун» попросил по телефону перевести ему 4000 рублей. Женщину ничего в этой ситуации не насторожило, и она отправила нужную сумму. Это было только начало.

Муж никак не возвращался, и маг расписался в собственной беспомощности, но рассказал, что знает более опытного чародея и оставил номер телефона потомственной ведьмы. Запросы ворожеи оказались скромнее – всего 2000 рублей. Женщина решила, что останавливать приворот не стоит, и легко рассталась и с этой суммой.

Но и этого оказалось не достаточно. Для ритуалов были необходимы все золотые украшения пострадавшей. Если нужно – пожалуйста! Собрав все свои серьги, цепи и кольца на сумму более 110 тысяч рублей, она передала их мужчине для проведения обрядов. Маг обещал все вернуть в целости после тайных заклинаний.

Но обряд не мог состояться без оленьих рогов, на покупку которых он выманил у женщины еще 14 800 рублей.

Когда, наконец, ритуалы были совершены, лжеколдун позвонил своей жертве и рассказал, что его остановили полицейские, которые собираются изъять порошок из оленьих рогов для экспертизы, и ему срочно нужны деньги, чтобы уладить это вопрос.

И только после того, как деньги поступили на счет, злоумышленник сорвал маски и сообщил, что золотые изделия не вернет, после чего магическим образом исчез.

Спустя полгода женщина поняла, что ее обманули и в слезах пришла в полицию, где написала заявление на троих человек – двух мужчин и женщину, которые с ней разговаривали по телефону.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. 32-летнего жителя республики Адыгея задержали в городе Новороссийске, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Заворожить полицейских колдуну не удалось. Он рассказал, что менял голоса и общался с потерпевшей от имени трех человек. А похищенные деньги давно потратил. Жулик оказался за решеткой, а теперь предстанет перед судом.

- Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району завершено расследование уголовного дела предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - добавили в главке.