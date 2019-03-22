Кристина Асмус привезла с Сочи дочь, но без отца — Гарика Харламова

На днях незабвенная героиня «Интернов» доктор Варя Черноус — Кристина Асмус порадовала поклонников счастливыми фотографиями с черноморского побережья.

- А вы были в Сочи? Я много раз - и к друзьям ездила, и с гастролями была, и на фестивале «Comedy», и на Чемпионате мира по футболу в прошлом году, и тренировалась тут перед «Ледниковым периодом». Я люблю этот город! И с удовольствием приезжаю сюда снова и снова. В этот раз на 4 дня и опять с дочкой, - написала актриса с своем Instagram.

Местных жителей она попросила в комментариях посоветовать, куда сходить с ребенком в городе. На что предложения посыпались, как из рога изобилия:

asmuskristina Ждём Грэя

- Приходите к нам в гости! - откликнулись гостеприимные сочинцы.

- «Сочи Парк» - лучшие развлечения для детей в городе!

- На Красную Поляну приезжайте!

- К нам в Адлер!

- Просто ступайте на Олимпийскую набережную, погода — супер!

Звездная гостья так и сделала, отправилась к морю и подставила южному солнцу свои прелести. Героиней фотосьемки Кристины стала и ее пятилетняя дочь Настя.

asmuskristina Наш мини-отпуск неожиданно прервался внезапными съёмками и срочным полётом в Москву Так что я уже на родине и выкладываю фоточки с нашей сочинской прогулки уже из кадра))

- Ждем Грэя! - подписала актриса фотографию с Настей у моря.

Своего Грэя, однако, Кристина Асмус в Сочи не захватила. Один из самых востребованных резидентов «Камеди» Гарик Харламов в это время находился на съемках в одном из российских городов.

Сама Кристина тоже вскоре вынуждена была уехать обратно в Москву, назвав сочинские гастроли спектакля «Гамлет» на сцене Зимнего театра мини-отпуском.