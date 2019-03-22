«Левые» продукты и грязные пищеблоки: прокурорская проверка школьного питания выявила 1,5 тысячи нарушений

Прокуратура Краснодарского края и региональное управление Роспотребнадзора провели проверки организации детского питания в образовательных, медицинских и социальных учреждениях Кубани. Их итоги, мягко говоря, шокируют.

- По результатам проверок выявлено 1588 нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено 485 представлений, в суды направлено 7 исковых заявлений, возбуждено 21 дело об административном правонарушении, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Специалисты выяснили, что зачастую в учреждениях слабо контролируют производство и качество готовых блюд, которые предлагают детям. Нередко нарушается порядок проведения конкурсов и заключения контрактов.

В Горячем Ключе, например, сотрудники «Муниципального центра закупок» получили штрафы за неправильный расчет цены контракта на организацию питания учащихся трех школ.

Проверяющие также обнаружили, что в школах и больницах многих районов в ужасном состоянии находятся пищеблоки и нуждаются в срочном ремонте. Прокуроры инициировали выделение бюджетных средств на устранение нарушений.

Кроме того, выяснилось, что массово пищеблоки принимают продукты без всяких документов, которые подтверждали бы их качество и безопасность, а также на кухнях их хранят в обезличенной упаковке.

В Анапе документы на некоторые продукты не смогли найти в 10 школах. В результате с производства сняли 658 килограммов небезопасных овощей, фруктов, кондитерских изделий, молочной и мясной продукции.

- Прокурорами Новороссийска, Армавира, Горячего Ключа, Апшеронского, Белоглинского, Брюховецкого, Гулькевичского, Калининского, Ленинградского, Новокубанского, Отрадненского, Темрюкского, Усть-Лабинского, Успенского районов, Анапским, Ейским, Крымским, Лабинским, Тихорецким межрайонными прокурорами по результатам проверок в деятельности 52 образовательных и иных детских организаций выявлена пищевая продукция, не соответствующая предъявляемым требованиям, - рассказывают в краевой прокуратуре.

Всего же нарушения процесса приготовления и порядка бракеража поступающей и готовой продукции нашли в 161 детской организации, а утвержденное меню не соблюдали 78 учреждений.

Выяснилось, что и повара грешат несоблюдением правил личной гигиены. По инициативе прокуроров от работы временно отстранено 64 работника пищеблока детских организаций.