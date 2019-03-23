В Новороссийске спасают кота Есенина, который несколько дней не мог выбраться из заброшенного бассейна

Нередко наши четвероногие любимцы попадают в передряги. И если домашним питомцам всегда окажут первую помощь, то дворовым кошкам и собакам приходится несладко. Героя нашей публикации волонтеры искали по фотографии несколько часов, перед тем, как им сообщили, где кот. Пушистик упал в заброшенный бассейн, забился в угол и сидел там несколько дней. Не мяукал, не ел, не пил и даже не двигался. Позже выяснилось, что у него была серьезная рана на шее.

- 19 марта к нам в соцсети написал сообщение аноним, мол, сидит в заброшенном бассейне кот, заберите его кто-нибудь, животное в тяжелом состоянии, не может двигаться, а мы не хотим его забирать, - рассказывает Елена Солодовникова, ответственная за взаимодействие со СМИ общественной организации помощи бездомным животным «Преданное сердце». – Причем неизвестный не оставил ни телефона, ни адреса. Наши волонтеры начали искать кота по фотографии, которую нам прислал подписчик. На ней было видно, как в углу заброшенного бассейна сидит рыжий кот. Пока волонтеры обзванивали знакомых и безуспешно проверяли несколько заброшенных домов, под постом мы на всякий случай оставили телефон нашей организации. Нам позвонила девушка через несколько часов и сказала, где сидит кот.

Кот забился в угол бассейна\ФОТО:Общественная организация помощи бездомным животным «Преданное сердце»

Оказалось, рыжик в заброшенном бассейне отеля «Есенин», поэтому коту дали кличку в честь поэта и места, где его нашли. Волонтеры забрали котика и отвезли в ветгоспиталь. Там ему оказали первую помощь, но предупредили, что может не дожить до утра, но кот оказался живчиком - выкарабкался. У него был абсцесс на шее, который пришлось очищать от гноя. Плюс ко всему анемия и обезвоживание.

- В клинике сделали капельницу и оставили на стационар, - продолжает Елена Солодовникова. - Состояние крайне тяжелое. Пока подозревают проблемы с почками, но из-за анемии невозможно даже взять кровь на анализ. Ветеринары проведут еще обследование. Но коту уже стало лучше, он начал есть и пить. Значит, Есенин пошел на поправку. Скорее всего, кот с кем-то подрался. Когда рыжего голубоглазого красавца вылечат, мы его отдадим нашим волонтерам и найдем хозяев. Лечим животное за счет пожертвований. Поэтому очень просим помочь котику.

СПРАВКА «КП»

Все, кто-то хочет помочь, отправляйте деньги с пометкой «Для котика ЕСЕНИНА». Номер карты Сбербанка: 4276 3000 4955 6494.

По всем вопросам обращайтесь: 8-918-645-22-64, Елена Солодовникова.