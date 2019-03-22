2019-03-22T17:50:22+03:00
Общество

В школах Армавира появились «Парты героев» с QR-кодами

Так в школе хотят заинтересовать учебой отстающих
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Парту открыл отец героя и ученик 10 классаПарту открыл отец героя и ученик 10 класса
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С прошлого года во многих школах Краснодарского края стали появляться «Парты героев». Это проект о людях, которые в непростое время совершали подвиги, проявляли мужество и стойкость. В учебных классах устанавливают парты с биографией и фотографиями выпускников школ, которые увековечили свое имя в истории России.

Кому именно выпадает честь сидеть за ней, решают на классных собраниях примерно раз в месяц. Чаще всего выбирали отличников, но в Армавире решили заинтересовать учебой и отстающих.

Фото: 10 школа Армавира

Фото: 10 школа Армавира

В 10-й школе установили парту в честь своего выпускника Александра Резника. Интересно, что информацию готовили сами дети под руководством педагогов.

Александр Резник служил командиром танка и погиб в новогоднюю ночь в 1995 году. Во время штурма президентского дворца в Грозном его боевую машину подожгли. Сержант эвакуировал экипаж и сам последним покинул горящий танк, но был в упор расстрелян из автомата. Посмертно Александр Резник награжден Орденом Мужества.

Чтобы заинтересовать каждого ученика, на парту в его честь решили нанести QR-код. Теперь скучающий двоечник может достать телефон и сканировать код, после чего откроется страница с подробной биографией военного.

- Во всех школах Армавира есть подобные парты героя. Но тех, которые оснащены QR-кодом, всего восемь. Они могут носить имена участников боевых действий в Чечне, Афганистане, фронтовиков Великой Отечественной войны, - рассказывают в пресс-службе администрации Армавира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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