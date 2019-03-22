В Майкопе задержали заместителя мэра

Сегодня на своем рабочем месте был задержан заместитель мэра Майкопа Михаил Галушко. Сотрудники правоохранительных органов взяли чиновника с поличным при получении взятки.

- 39-летний подозреваемый во время личного приема получил от местной жительницы 90 тысяч рублей в качестве взятки за совершение противозаконных действий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

В данный момент в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

В администрации столицы Адыгеи Михаил Галушко курировал управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, отдел городской инфраструктуры, МКУ «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп», МУП «Майкопские тепловые сети» муниципального образования «Город Майкоп», МУП «Майкопводоканал» муниципального образования «Город Майкоп», МУП «Банный комплекс» муниципального образования «Город Майкоп», МУП «Майкопское троллейбусное управление» муниципального образования «Город Майкоп» и МУП «Специализированные стоянки» муниципального образования «Город Майкоп».