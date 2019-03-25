В Новороссийске Пост №1 не будут называть в честь Виталия Лесика

Легендарный Виталий Лесик скончался 10 марта. Эта новость повергла в шок жителей Новороссийска, словно вместе с ветераном окончательно ушла целая эпоха… Ведь основатель Поста № 1 с 1975 года занимался патриотическим воспитанием молодежи. 13 марта с легендой попрощались. А неделей позже один из депутатов гордумы города поделился мнением, что караул у Вечного огня надо назвать в честь его основателя.

20 марта в городе прошел отчет мэра за 2018 год, там же и высказался об этом Сергей Савотин. Мол, депутаты нас поддерживают и мы просим, чтобы Вы рассмотрели этот вопрос и приняли решение. Хотя члены штаба Поста №1 против такого решения.

- Все, кто работали с Виталием Лесиком, не приветствуют такую инициативу, - сообщает Валентина Кушпель, член штаба Поста номер один Новороссийска. – Площадь героев – братская могила героев-малоземельцев. Виталий Андреевич, при всем к нему уважению и почтению, не сражался с фашистами в Новороссийске во время войны. Представьте, Александровский сад сейчас назвать именем основателя мемориала или, например, в честь Леонида Брежнева? Такие места не должны носить чьи-либо имена. Лучше к 9 Мая на дом, где жил Виталий Лесик, прикрепить мемориальную доску с биографией легендарного жителя Новороссийска. Или же назвать аллею в одном из парков в честь ветерана. Пока к нам из администрации никаких предписаний никто не выдавал. О желании дать имя Посту №1 узнали из интернета.

Напомним, Виталий Андреевич Лесик ушел из жизни 10 марта на 102-м году жизни. Ветеран войны был старейшим работником Кубани. Помимо воинских наград у ветерана есть почетные звания «Заслуженный учитель Кубани», «Отличник просвещения».

22 года прослужил в пограничных войсках, в 1975-м году возглавил штаб Поста № 1.