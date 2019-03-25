2019-03-25T11:00:01+03:00
Происшествия

Родила, завернула в пакет и выбросила: в туалете краснодарского ж/д вокзала нашли тело новорожденной девочки

Мать нашли по видеокамерам, установленным на вокзале
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Тело новорожденной девочки нашли в мусорном баке туалета. Фото: Южное СУТ СК России.Тело новорожденной девочки нашли в мусорном баке туалета. Фото: Южное СУТ СК России.
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Страшную находку в мусорном баке туалета железнодорожного вокзала Краснодара нашла уборщица рано утром, когда пришла наводить порядки в санузле. Женщина собирала мусор из ведер, как в темном целлофановом пакете увидела тело малыша. Развернув пакет, увидела в нем новорожденную девочку. Она была вся синяя и не подавала признаков жизни. Уборщица вызвала полицию и медиков, но ребенок был уже мертв.

- Личность матери уже установлена. Это 31-летняя жительница Каневского. Она и выбросила в туалете цокольного этажа железнодорожного вокзала Краснодар-1 своего ребенка примерно в 3 часа 30 минут 25 марта, - сообщили в Южном СУТ СК России. – Сейчас проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в здании железнодорожного вокзала Краснодар-1 тела новорожденного ребёнка. Допрашивается мать. Выясняем, что толкнуло ее на этот поступок.

Мать, выбросившую в мусорку своего ребенка, нашли по видеокамерами, установленным на железнодорожном вокзале.

Женщина сейчас находится в роддоме.

- Она сообщила, что не знала, что беременна, - рассказывают в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. - А когда родила, тут же выбросила малыша и пошла на второй этаж вокзала - ждать электричку в Каневскую.

В туалете мать находилась полчаса. Чем она перерезала пуповину ребенку и как родила так тихо, что никто не слышал, сейчас выясняют следователи.

Как стало известно "КП"-Кубань", у женщины уже есть двое детей. К ней домой в Каневскую отправилась полиция.

Сам туалет сейчас закрыт для посетителей. А по факту смерти новорожденной девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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