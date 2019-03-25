Министр строительства России Владимир Якушев побывал в новом жилом комплексе ГК «ЮгСтройИнвест»

Новый микрорайон Глава Минстроя посетил вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, главой Ставрополя Андреем Джатдоевым и генеральным директором ГК «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым. Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, стало стимулирования жилищного строительства и переход на проектное финансирование строительства многоквартирных жилых домов с применением счетов эскроу.

Группа Компаний «ЮгСтройИнвест»

ЖК «Российский» от группы компаний «ЮгСтройИнвест» - это коплексная застройка на площади 10 га, представленная девятью многоэтажными жилыми домами. В настоящее время вместе с первыми домами строятся детский сад-ясли на 160 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также согласно перспективе жилищного строительства на территории юго-западного района Ставрополя и проекта планировки территории предусмотрено строительство детского сада на 300 мест и школы на 1550 учащихся.

Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов ознакомил гостей с проектом «Российского» и ходом строительства. Юрий Иванович отметил, что компания тщательно подготовилась к моменту, когда поправки в законодательство вступят в полную силу. Первый опыт новой формы финансирования строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Российский» будет применен уже в августе.

- Мы понимаем, что работа по счетам эскроу – это путь по которому пойдет первичный рынок жилья в России, - говорит Юрий Иванов. - На сегодняшний день проводится большая подготовительная работа. Группа компаний подала заявки в уполномоченные банки на получение кредита при работе с эскроу-счетами. Все заявки приняты к рассмотрению и полным ходом идет проверка необходимой документации. Хотелось бы отметить, что в переходный период «ЮгСтройИнвест» не снизит темпы по количеству введенного жилья в эксплуатацию.

Группа Компаний «ЮгСтройИнвест»

Владимир Якушев обратил внимание, что переход на новую систему сможет гарантировать дольщикам надежную защиту.

- Банки будут просчитывать строительные проекты, что позволит избежать повторения ситуации с обманутыми дольщиками. Ведь основная масса строителей, которые попали в число недобросовестных, приступили к реализации проекта, не просчитав предварительно свои возможности, - говорит Министр строительства РФ.

Также глава Минстроя отметил, что сегодня строительная отрасль, кроме всего прочего, несет социальную нагрузку.

— Это, в первую очередь, рабочие места. Учитывая то, что вы будете двигаться вперед, войдете в новую систему, будете наращивать объемы, вам наверняка потребуются компетентные специалисты, - обратился глава Минстроя РФ к генеральному директору ГК «ЮгСтройИнвест».

Юрий Иванов согласился с Владимиром Якушевым, пояснив, что сегодня отрасль действительно испытывает нехватку специалистов. Это результат провала в системе профобразования в 90 – 2000-е годы.

- Поэтому «ЮгСтройИнвест» готовит специалистов на своих строительных площадках, - говорит Юрий Иванов.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» - один из самых социально ответственных застройщиков России. В своих микрорайонах компания создает социальную инфраструктуру. На сегодняшний день построено и сдано в эксплуатацию 9 детских садов и 2 школы, в стадии строительства- два школьных комплекса на 1100 и 1550 учащихся и два детских сада с ясельными группами на 160 и 300 мест.

Успешная деятельность ЮСИ отмечена престижными федеральными наградами, среди которых диплом победителя всероссийского конкурса «Сделано в России», знак «Надежный застройщик России», диплом всероссийской премии «Лидер года» и другие.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» ведет строительство в трех городах Юга России, в Краснодаре реализует строительство двух микрорайонов – «Панорамы» и «Губернского».