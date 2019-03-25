2019-03-25T12:16:01+03:00
Звезды

День театра на Кубани отметят выставками, играми и уличными спектаклями

27 марта праздничные мероприятия пройдут в Краснодаре, Сочи и Геленджике [расписание]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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27 марта на Кубани отметят Международный День театра27 марта на Кубани отметят Международный День театра
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В среду, 27 марта, отмечается Всемирный День театра. Краснодарский край не останется в стороне от этого праздника, а все желающие получат возможность приобщиться к искусству Мельпомены. Единый девиз Дня театра, который отметят в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Геленджике: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

КРАСНОДАР

В краевом центре праздничные лекции и экскурсии пройдут в историческом парке «Россия – Моя история». 27 марта его сотрудники расскажут об истории развития и становления российского театра.

В 13:00 начнется лекция «Театральные подмостки старого города» об истории этого искусства на Кубани. Вход свободный.

А в 14:00 откроется экскурсия «Театра мир откроет нам свои кулисы», входной билет стоит 250 рублей.

В 15:00 все посетители выставки получат возможность поучаствовать в игре «Узнай героя!». Организаторы говорят, что пригодятся знания, актерские способности и быстрая реакция.

А в 16:00 в лектории представят постановку по пьесе Антона Чехова «Медведь».

Узнать еще больше можно посетив недавно открывшуюся выставку в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д.Фелицына под названием «Кубань театральная. ХХ-ХХI вв.». В нее вошли десятки экспонатов из истории развития театрального дела в нашем крае. Экспозиция продолжает пополняться, а ее часть посвящена творчеству муниципальных театров Армавира, Новороссийска, Туапсе.

СОЧИ

В Сочи 27 марта День театра отметят в необычное время. Зимний театр откроет свои двери в 22 часа. В это время начнется экскурсия «Мифы и легенды Зимнего театра». Гиды расскажут интересные факты из богатой истории главной сцены курорта.

После этого всех участников приглашают на бесплатный уличный аудиоспектакль «Город солнца», который закончится в полночь на Площади Флага. Нужна только регистрация на сайте проекта.

- Всем зрителям будут выданы беспроводные 3D-наушники, благодаря которым привычная реальность изменится при помощи современных технологий. Зрители превращаются в главных действующих лиц, городские улицы становятся декорациями, прохожие актерами, а привычные предметы и места обретают новые смыслы, - обещают организаторы.

Участие в «Ночном променаде» - бесплатное, по предварительной регистрации (количество мест ограниченно – не более 100 человек).

НОВОРОССИЙСК

В Новороссийске вечер, посвященный Международному дню театра, проведут 30 марта в 16:30 в стенах городского Музыкального театра «Гармония».

ГЕЛЕНДЖИК

В Геленджике в 10 часов 27 марта отметят Международный день театра уличным спектаклем для детей, который покажут прям на центральной площади города.

Постановка о дружбе, добре и зле «Там, на неведомых дорожках… » создана по мотивам русских народных сказок.

- Мыльные пузыри, преодоление препятствий, сражение со змеем Горынычем на мечах из воздушных шаров, проделки нестареющей Бабы Яги - все это ждет зрителей сказки, - сообщают в пресс-службе администрации Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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