Женщина выложила в сеть фото грязного туалета и душевой роддома в Краснодарском крае

Скандал по поводу антисанитарии в святая-святых районного здравоохранения разгорелся в соцсетях местной газеты.

- Извините за откровенные фотографии, - подписала снимки роженица Ирина. - Безобразие просто!

Под громким постом сразу появилось огромное количество комментариев. Узнав знакомые стены и... отхожее место (по-другому то, что предстало взору широкой общественности, не назовешь), женщины охотно разоткровенничались.

- Я сама там лежала прошлым летом, там и вправду ужас. Шпингалеты в туалете переломаны были, в туалете грязища, стены и те измазаны. Даже света не было двое суток, ходили с приоткрытой дверью, - подхватила тут же Наталья Вайчулис.

- Три года назад там была стеклянная душевая кабинка. И мыли там постоянно. Насчет туалета, то я там лично вешала написанное мной объявление «Девочки, не будьте свиньями, вы же девочки». Заходишь и видишь, что то, что должно быть смытым, лежит прям на полу, приятного мало, - рассказала пациентка роддома Анна Иващенко. - Чисто не там, где метут, а там где не сорят. А вы в курсе, что в основном мусорные мешки и моющее приобретают санитарки за свой счет? Потому что чистоту требуют все, а чем ее наводить, не говорят.

- Летом там рожала. Мне повезло, все было чисто, так как проверка как раз в это время приезжала. Но сами условия - это жесть. Летом дышать нечем, даже окна не открыть, так как москитных сеток нет, в предродовой лежала, всю ночь комаров гоняла. А после в палате от ребенка отгоняла их.... , - поведала свою историю Катерина Родина.

Из этических соображений мы попытались скрыть состояние сантехники

Бывшие роженицы северского роддома делились своими впечатлениями от медучреждения под постом Ирины еще двое суток, пока в чате не появились представители районной администрации.

- Уточняем информацию по вашему вопросу. Спасибо, - включилась в беседу юрист Анна Долецкая.

Позже она сообщила «КП» - Кубань», что главврачу центральной районной больницы был направлен запрос о состоянии душевой и туалета.

- По информации представленной ГБУЗ «Северская ЦРБ МЗ КК» уборка санитарных узлов родильного отделения проводятся регулярно по 4-5 раз в день с применением дезрастворов. Сантехника исправная, на данный момент крышка унитаза заменена, - пояснила Анна Долецкая, официальный представитель администрации Северского района.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Главврач Северской ЦРБ Манолис Ананников рассказал, что провел проверку сразу после публикации скандальных фотографий.

- Я сразу после этой ситуации организовал обход, - прокомментировал он «Комсомолке». - Никаких недовольств от рожениц не услышал. Просто кто-то запачкал, а потом сфотографировал. Все помыто уже.