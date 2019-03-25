2019-03-25T14:40:01+03:00
Происшествия

Женщина выложила в сеть фото грязного туалета и душевой роддома в Краснодарском крае

В Северской больнице, где были отсняты кадры, ответили, что «кто-то запачкал и сфотографировал»
Ева Мур@kp_kuban
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Роженица была возмущена состоянием сантехники в святая-святых здравоохраненияРоженица была возмущена состоянием сантехники в святая-святых здравоохранения
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Скандал по поводу антисанитарии в святая-святых районного здравоохранения разгорелся в соцсетях местной газеты.

- Извините за откровенные фотографии, - подписала снимки роженица Ирина. - Безобразие просто!

Под громким постом сразу появилось огромное количество комментариев. Узнав знакомые стены и... отхожее место (по-другому то, что предстало взору широкой общественности, не назовешь), женщины охотно разоткровенничались.

- Я сама там лежала прошлым летом, там и вправду ужас. Шпингалеты в туалете переломаны были, в туалете грязища, стены и те измазаны. Даже света не было двое суток, ходили с приоткрытой дверью, - подхватила тут же Наталья Вайчулис.

- Три года назад там была стеклянная душевая кабинка. И мыли там постоянно. Насчет туалета, то я там лично вешала написанное мной объявление «Девочки, не будьте свиньями, вы же девочки». Заходишь и видишь, что то, что должно быть смытым, лежит прям на полу, приятного мало, - рассказала пациентка роддома Анна Иващенко. - Чисто не там, где метут, а там где не сорят. А вы в курсе, что в основном мусорные мешки и моющее приобретают санитарки за свой счет? Потому что чистоту требуют все, а чем ее наводить, не говорят.

- Летом там рожала. Мне повезло, все было чисто, так как проверка как раз в это время приезжала. Но сами условия - это жесть. Летом дышать нечем, даже окна не открыть, так как москитных сеток нет, в предродовой лежала, всю ночь комаров гоняла. А после в палате от ребенка отгоняла их.... , - поведала свою историю Катерина Родина.

Из этических соображений мы попытались скрыть состояние сантехники

Из этических соображений мы попытались скрыть состояние сантехники

Бывшие роженицы северского роддома делились своими впечатлениями от медучреждения под постом Ирины еще двое суток, пока в чате не появились представители районной администрации.

- Уточняем информацию по вашему вопросу. Спасибо, - включилась в беседу юрист Анна Долецкая.

Позже она сообщила «КП» - Кубань», что главврачу центральной районной больницы был направлен запрос о состоянии душевой и туалета.

- По информации представленной ГБУЗ «Северская ЦРБ МЗ КК» уборка санитарных узлов родильного отделения проводятся регулярно по 4-5 раз в день с применением дезрастворов. Сантехника исправная, на данный момент крышка унитаза заменена, - пояснила Анна Долецкая, официальный представитель администрации Северского района.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Главврач Северской ЦРБ Манолис Ананников рассказал, что провел проверку сразу после публикации скандальных фотографий.

- Я сразу после этой ситуации организовал обход, - прокомментировал он «Комсомолке». - Никаких недовольств от рожениц не услышал. Просто кто-то запачкал, а потом сфотографировал. Все помыто уже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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