Скачал «Лапки» - мой кот в порядке: новороссийские программисты разработали мобильное приложение для поиска потерявшихся животных

Летом прошлого года трое интернет-маркетологов каждый день наблюдали, как у их офиса постоянно бегали бродячие собаки. После этого команда решила придумать сервис, где можно было бы не только разместить объявление о пропавшем питомце. Важно еще найти человека, который был бы рад приручить двортерьера или уличного котика. Доски объявлений в соцсетях и на улице, по их мнению, не работают так эффективно, как разработка. За 3 месяца приложения «Лапки» нашлось более 200 животных из Москвы, Петербурга, Воронежа, Выборга и Ростова-на-Дону.

- Разработку начали в августе 2018-го, когда наняли первого программиста на работу, - рассказывает Григорий Калиниченко, директор по маркетингу «Лапки». – Это был студент. Он искал и не мог найти работу в городе. Затем мы наняли еще несколько человек. В итоге над приложением сейчас работают 8 человек. 2 из них сидят в офисе, остальные – удаленно. Часть из них это школьники, которым по 16-17 лет. Эти ребята работают на энтузиазме, мы их официально трудоустроили и даем отработать навыки писать код. Поэтому СММ-продвижение пришлось отложить, сейчас мы только консультируем несколько наших клиентов.

Официально запустили приложение 18 декабря 2018 года, оно работает на всех устройствах. Пока ребята заняты сайтом и улучшением функционала разработки. В приложении уже можно не только выложить объявление о пропаже с меткой на карте, но также найти особь для случки, грумера, ближайший зоомагазин, ветеринара, дрессировщиков, расписание выставок и даже тренинги для хозяев животных. Например, если у вас овчарка, вы найдете курсы кинологов и т.д.

ФОТО: Скриншот мобильного приложения

- О монетизации пока говорить рано, - продолжает Григорий Калиниченко. – С момента запуска до сегодняшнего дня приложением пользуются 28 тысяч человек. К нам прислали уже более 200 благодарностей. В основном из Москвы и Петербурга. Сейчас думаем, как обеспечить работу приложения в Украине и выйти на мировой уровень.

Если у вас убежал кот, то вам нужно выложить фото, описать питомца и указать место пропажи. Это заметят другие пользователи. На их телефон придет уведомление «В вашем районе потерялся кот!». Затем останется пройти по уведомлению. Если вашего питомца кто-то видел, то об этом сообщат автору объявления.

- Вдобавок разработка помогает найти хозяев бездомным животным, - говорит Григорий Калиниченко. – У нас много бегает по улицам собак и кошек. Часто люди выкладывают объявления не о пропаже, а о том, что бегает по району такой-то пес, не можем сами взять, но просим неравнодушных откликнуться и т.д.

Скачать бесплатно приложение можно на AppStore и Google Play. Основатели проекта развивают приложение на свои сбережения, инвесторов не привлекали. Своих сбережений хватит еще примерно на полгода…