2019-03-25T16:08:33+03:00
Общество

В каневском «Космосе» открыли муниципальное кафе

Теперь внутри здание кинотеатра украшает мозаичное панно с космонавтом
Иван ЕГОРОВ
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Теперь кафе - гордость станицыТеперь кафе - гордость станицы
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Накануне профессиональных праздников работников культуры, 22 марта, в кинотеатре «Космос» открыли муниципальное кафе. Традиционную красную ленточку разрезали заместитель главы района Ирина Ищенко и начальник отдела культуры Владимир Харченко.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Как отметила в своем приветственном слове Ирина Ищенко, отрадно, что первый широкоформатный сельский кинотеатр, коим и является наш «Космос», с каждым годом становится все современнее, функциональнее, уютнее. Сегодня это не просто место, где можно посмотреть новинки киноиндустрии, но центр масштабных культурных мероприятий. Она пожелала коллективу успехов во всех начинаниях, неиссякаемого источника вдохновения и побольше посетителей.

- Поздравил своих коллег и Владимир Харченко. Он поблагодарил районную власть за помощь и поддержку креативных идей, а также вручил почетную грамоту директору «Космоса» Наталье Поддубной за профессионализм, добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли, - сообщает пресс-служба администрации района.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Новое кафе рассчитано на 25 мест за комфортабельными столиками. Здесь в уютной атмосфере и дети, и взрослые смогут провести время, попробовать различные вкусности. Особое место в интерьере отвели мозаичному панно с изображением космонавта, раньше мозаика украшала фасад кинотеатра.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Первым посетителям предложили отведать некоторые блюда из меню нового кафе. И как в любой день рождения всех угостили тортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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