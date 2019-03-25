Дачные автобусы в Краснодаре пустили по трем направлениям

С наступлением теплых деньков многие краснодарцы начинают выбираться на дачи. Едут - дачными автобусами. Деревья побелить, цветы посадить, да и просто навести порядки на грядках. Чтобы горожане смогли добраться без проблем к приусадебным участкам, в крайцентре снова вышли на линии дачные автобусы. Хотя краснодарские дачи уже давно превратились в места постоянного проживания – в садовых товариществах строят дома, подводят газ, - большинство автобусов все равно на зиму уходят «в спячку». А весной – возвращаются.

Так в городе уже начали ездить дополнительные автобусы № № 155А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Кубанская нива», 160А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Дубки» и 177А «ул. им. Тюляева -21-й км Ростовского шоссе».

- К большинству садоводческих товариществ в Краснодаре можно доехать на пригородных автобусах, однако с началом сезона популярность этих направлений возрастает, говорит замглавы Краснодара Артем Доронин. - Мы вводим несколько сезонных дачных маршрутов. Курсировать они будут до 15 ноября. Также на некоторых круглогодичных направлениях увеличили количество транспорта.

Например, один автобус добавили по маршруту №114А «Краснодарская ТЭЦ — пос. Дорожный» и еще два - № 154А «ул. им. Гаврилова -21-й км Ростовского шоссе».