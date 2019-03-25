Глава Адыгеи принял участие в видеоконференции по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Сегодня заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко провел совещания в режиме видеоконференции по вопросу реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Адыгею представлял Глава РА Мурат Кумпилов.

В совещании также приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, зам. премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр экономического развития и торговли Анзаур Куанов, первый зам. министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев и зам. руководителя минстроя РА Вячеслав Шопин.

Открывая совещание, Виталий Мутко подчеркнул, что нацпроект «Жилье и городская среда»- один из важных, он затрагивает всех жителей страны. В целом стоит задача до 2024 года обеспечить доступным жильем 5 млн. семей.

«Чтобы достичь этого показателя, необходима эффективная совместная работа федерального центра и регионов. Здесь важно учитывать много факторов, стоимость жилья, развитие инфраструктуры, новый механизм финансирования жилищного строительства. Но начинаем реализацию проекта мы не с нуля. В целом стройкомплекс страны показывает неплохие результаты и по ликвидации аварийного жилья, и по темпам строительства», - отметил Виталий Мутко.

Особое внимание заместитель Председателя Правительства РФ уделил вопросам перехода на новую модель финансирования жилищного строительства. Она начинает действовать с 1 июля 2019 года и предусматривает банковское финансирование.

Было отмечено, что новая модель снизит угрозы рисков в части долевого строительства, стимулирует жилищное строительство и развитие инфраструктуры создаваемых микрорайонов. Кроме того, данный механизм позволит значительно увеличить объем кредитования, обеспечить более стабильное финансирование жилищного строительства. При этом отдельное внимание уделяется выполнению требований банков, среди основных - устойчивое финансовое положение фирмы-застройщика, качество и своевременность выполнения работ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев пояснил, что ряд компаний попадает под переходный период, которые смогут достроить жилье по старой схеме. Остальные застройщики уже сейчас должны обратиться в банк за проектным финансированием. Перед органами власти регионов поставлена задача организовать процесс взаимодействия между застройщиками и банками. Сегодня в стране 63 банка уполномочены заниматься проектным финансированием.

Отдельные задачи поставлены по использованию федеральных средств, выделяемых на ликвидацию ветхого жилья. Что касается программы формирования комфортной городской среды, то она полностью оправдала себя как эффективная и будет продолжена. Как отметил Виталий Мутко, в дальнейшем результаты регионов будут оцениваться по 36 показателям. В настоящее время устанавливаются индексы качества.

По итогам участия в совещании Глава республики дал ряд поручений по достижению целевых показателей региональных программ. Мурат Кумпилов указал на необходимость эффективнее использовать возможности федеральных программ, в том числе Фонда содействия реформированию ЖКХ, уделить внимание выполнению социальных программ, комплексной застройке микрорайонов, активизируя эту работу за счет включения в программу «Стимул». Кроме того, Глава РА поручил организовать совещание с участием застройщиков и представителей банковской сферы для рассмотрения вопросов перехода на проектное финансирование.