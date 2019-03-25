Время плей-офф: краснодарские клубы сыграют в четвертьфиналах Чемпионата России

Весна – время решающих игр в командных видах спорта. В апреле матчи навылет в Чемпионате России стартуют для краснодарских спортсменок – волейболисток «Динамо» и гандболисток «Кубани».

ВК «Динамо»

В последнем матче предварительного этапа Суперлиги волейболистки «Динамо» уступили одноклубницам из Казани и заняли шестое место в турнирной таблице. В четвертьфинале краснодарские девушки снова сыграют с казанским «Динамо».

Первый матч наша команда проведет на выезде 30 марта, а уже 6 апреля проведут ответный матч на домашней арене. Серия продлится до двух побед. Если понадобится третья игра, то наша команда вновь отправится в Казань.

ГК «Кубань»

Краснодарские гандболистки в регулярном чемпионате застолбили за собой третью строчку и в четвертьфинале сыграют с шестой командой Суперлиги – «Динамо-Синара» из Волгограда.

Первая встреча пройдет на берегах Волги 18 апреля, а ответный матч в Краснодаре – 21 апреля и начнется в 16:00.

Билеты на оба четвертьфинала с участием кубанских команд, которые пройдут во Дворце спорта «Олимп» уже поступили в продажу.

ПБК «Локомотив-Кубань»

Баскетбольный клуб из Краснодара находится на пороге плей-офф в Единой лиге ВТБ, но еще предстоит провести несколько матчей, результаты которых определят итоговое место «Локо» в таблице. Задача – быть в тройке.

А выполнять ее призван новый тренер Боб Доневальд-младший, у которого нет времени на раскачку.

В Краснодаре главным матчем апреля станет противостояние с «Химками». Игра состоится 1 апреля в 20:00 в Баскет-Холле.