2019-03-25T17:43:56+03:00
Спорт

Время плей-офф: краснодарские клубы сыграют в четвертьфиналах Чемпионата России

В апреле на спортивных аренах краевого центра пройдет несколько важнейших матчей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Гандбольный клуб "Кубань"Гандбольный клуб "Кубань"
Изменить размер текста:

Весна – время решающих игр в командных видах спорта. В апреле матчи навылет в Чемпионате России стартуют для краснодарских спортсменок – волейболисток «Динамо» и гандболисток «Кубани».

ВК «Динамо»

В последнем матче предварительного этапа Суперлиги волейболистки «Динамо» уступили одноклубницам из Казани и заняли шестое место в турнирной таблице. В четвертьфинале краснодарские девушки снова сыграют с казанским «Динамо».

Первый матч наша команда проведет на выезде 30 марта, а уже 6 апреля проведут ответный матч на домашней арене. Серия продлится до двух побед. Если понадобится третья игра, то наша команда вновь отправится в Казань.

ГК «Кубань»

Краснодарские гандболистки в регулярном чемпионате застолбили за собой третью строчку и в четвертьфинале сыграют с шестой командой Суперлиги – «Динамо-Синара» из Волгограда.

Первая встреча пройдет на берегах Волги 18 апреля, а ответный матч в Краснодаре – 21 апреля и начнется в 16:00.

Билеты на оба четвертьфинала с участием кубанских команд, которые пройдут во Дворце спорта «Олимп» уже поступили в продажу.

ПБК «Локомотив-Кубань»

Баскетбольный клуб из Краснодара находится на пороге плей-офф в Единой лиге ВТБ, но еще предстоит провести несколько матчей, результаты которых определят итоговое место «Локо» в таблице. Задача – быть в тройке.

А выполнять ее призван новый тренер Боб Доневальд-младший, у которого нет времени на раскачку.

В Краснодаре главным матчем апреля станет противостояние с «Химками». Игра состоится 1 апреля в 20:00 в Баскет-Холле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Казахстан - Россия 24 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Казахстан - Россия 24 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Фигурное катание. Чемпионат мира 2019. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 23 марта 2019 года
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, танцы на льду. Произвольная программа. 23 марта 2019
Новости 24
Краснодар хотят защитить «Зеленым экраном»
Тело пропавшей в Новороссийске девушки нашли в море
"МегаФон" предлагает экономить на новых тарифах c кэшбэком 20%
В Крымском районе мужчина предстанет перед судом за сексуальное насилие над 8-летней девочкой
В «Сочи Парке» состоится хореографический конкурс
В Новороссийске мужчина задушил отца галстуком
На Кубани на переселение из ветхого жилья выделено 220 миллионов рублей
В Сочи из-за соревнований по велосипедному спорту ограничат движение транспорта
В Краснодаре задержали водителя, который на тротуаре сбил женщину и скрылся
На Кубани машиностроители разработали аппарат для производства ПЭТ-банок
В Мостовском районе мужчина украл двух лошадей
Три парусных регаты стартовали в Сочи
В Новороссийске арестовали судно «Борис Штоколов»
В Краснодаре отремонтируют участок улицы Линейной
В Славянском районе в аварии погибли два человека
В Тимашевске прогремел взрыв в восьмиквартирном доме: два человека пострадали
В Анапе возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы в Сукко
В Приморско-Ахтарском районе мужчина обокрал пенсионера из чувства мести
Житель Щербиновского района хранил дома марихуану в банках из-под икры
В Сочи стартовали два крупных турнира по сноуборду
В текущем году в регионе собрали около 3,2 тысячи тонн тепличных овощей
В «Сочи Парке» начинается хореографический конкурс
В Геленджике из незаконного оборота изъяли свыше 1000 литров алкоголя
Жителя Краснодара подозревают в краже 200 тысяч рублей и автомобиля
В Сочи мужчина упал с десятиметрового склона хребта Псехако
Жительницу Северского района обокрали во время застолья
Кубанцы стали финалистами Всероссийского форума «Шаг в будущее»
В Темрюке мотоблок наехал на мужчину