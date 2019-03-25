2019-03-25T18:35:34+03:00
Спорт

Музей ФК «Кубань» не закроют, но следить за ним будет некому

Архивариусы написали заявление об уходе из-за уменьшения и задержки зарплаты
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Архивариус музея собирает историю команды по крупицам с 1984 годаАрхивариус музея собирает историю команды по крупицам с 1984 годаФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

У преемника «Кубани» тоже начались проблемы с финансами. Не прошло и года с момента основания новой команды, как прокуратура потребовала от руководства клуба «Урожай» погасить долг по зарплате – около 10 миллионов рублей перед 116 работниками. Деньги не выплачивали людям с ноября 2018-го. Одним из пострадавших оказался и директор музея ФК «Кубань» Игорь Гайдашев, который написал заявление об увольнении. После этого стали распространяться слухи о закрытии музея желто-зеленых, ведь следить за ним будет некому.

- 3 декабря гендиректор Дмитрий Градиленко пришел в музей. Мы приятно пообщались, - говорит Игорь Гайдашев. - Но потом пошли слухи, что руководство шокировано нашими зарплатами. В музее работал я и Константин Покручин. Мы занимались выпуском печатной продукции перед матчами, помогали журналистам получить аккредитацию и т.д. Еще работали с ветеранами клуба и ВОВ, выкладывали новости на сайт, собирали исторические справки.

В середине декабря 2018-го музейщиков позвали в офис, чтобы вручить уведомление о сокращении зарплаты с 17 февраля в два раза. Документ сотрудники подписали. Гендиректор объяснил это оптимизацией расходов. Мол, на музей выделяем 122,5 тысяч рублей в месяц, это много.

- Моя зарплата снизилась до 25 тысяч, из которых 5 тысяч я должен был тратить на нужды музея, - продолжает Игорь Юрьевич. – Раньше нам выделяли 50 тысяч рублей, из которых 20 мы тратили на музей: печатали программки, книги, поднимали архивные протоколы «Кубани», покупали раритетные фотографии клуба. Нам уже задерживали зарплату за ноябрь, а затем понизили. На встрече Градиленко спросил у нас, зачем мы вообще ходим на работу, если в музее нет отопления и интернета. Это меня шокировало. Как и тот факт, что у нас штат 116 человек. Непонятно, откуда он такой взялся в команде. Я работаю в клубе с 1984 года, мне это надоело, хочу уволиться. Написал заявление, жду расчета. 26 марта встречаюсь с гендиректором, чтобы об этом поговорить. К счастью нам выплатили зарплату хотя бы по январь. Но за февраль-март мы получим, скорее всего, в апреле или мае.

У нас долгов 40 миллионов

Гендиректор ФК «Урожай» Дмитрий Градиленко сообщил, что музей закрывать никто не будет, несмотря на долги, с которыми менеджер принял клуб.

- Я вынужден оптимизировать долги команды и гасить их, – сказал Градиленко. – Из-за этого приходится прибегать к неприятным мерам. Я объяснял сотрудникам о временном понижении зарплаты, иначе команда долго не просуществует. Что касается руководителя музея, мы поговорили с ним по телефону и договорились о встрече. Никто не собирается закрывать музей. Мы понимаем, что это важная историческая нить развития желто-зеленого клуба.

По состоянию на март «Урожай» - который находится всего лишь в Профессиональной футбольной лиге (ниже – только уровень любительских команд) накопил около 40 млн. рублей долга. Зимой команда потратила много средств на сборы и усиление состава. Еще «Урожай» до сих пор платит игрокам, которые ушли из клуба при еще действующих контрактах.

- Мы оптимизируем расходы на всем, - продолжает Градиленко. – Например, команда заключила договор со столовой. Питание будет организовано, когда игроки находятся на базе. Вдобавок не нужно платить налог на зарплату. За год это позволит сэкономить 1,5 млн. рублей.

Что же до музея ФК «Кубань», который основан 9 лет назад, то он продолжает работать. Каждый день открывается ровно в 10:00. И здесь всегда есть люди - любители футбола.

КСТАТИ

12 марта руководство объявило о выплате долгов по зарплате. Но 15 марта, когда «Урожай» играл с ростовским «СКА», оператор трансляции матча выложил в эфир сообщение о невыплате задолженности. И только 22 марта приставы объявили о выплате 3 миллионов рублей сотрудникам команды.

СПРАВКА «КП»

ФК «Урожай» создан летом 2018 года на базе ФК «Кубань», которые не лицензировался на следующий сезон из-за финансовых проблем. Затем команда сменила название и руководство и стала выступать в ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Кубань»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Казахстан - Россия 24 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Казахстан - Россия 24 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Фигурное катание. Чемпионат мира 2019. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 23 марта 2019 года
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, танцы на льду. Произвольная программа. 23 марта 2019
Новости 24
Назван средний размер взятки на Кубани
Краснодар хотят защитить «Зеленым экраном»
Тело пропавшей в Новороссийске девушки нашли в море
"МегаФон" предлагает экономить на новых тарифах c кэшбэком 20%
В Крымском районе мужчина предстанет перед судом за сексуальное насилие над 8-летней девочкой
В «Сочи Парке» состоится хореографический конкурс
В Новороссийске мужчина задушил отца галстуком
На Кубани на переселение из ветхого жилья выделено 220 миллионов рублей
В Сочи из-за соревнований по велосипедному спорту ограничат движение транспорта
В Краснодаре задержали водителя, который на тротуаре сбил женщину и скрылся
На Кубани машиностроители разработали аппарат для производства ПЭТ-банок
В Мостовском районе мужчина украл двух лошадей
Три парусных регаты стартовали в Сочи
В Новороссийске арестовали судно «Борис Штоколов»
В Краснодаре отремонтируют участок улицы Линейной
В Славянском районе в аварии погибли два человека
В Тимашевске прогремел взрыв в восьмиквартирном доме: два человека пострадали
В Анапе возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы в Сукко
В Приморско-Ахтарском районе мужчина обокрал пенсионера из чувства мести
Житель Щербиновского района хранил дома марихуану в банках из-под икры
В Сочи стартовали два крупных турнира по сноуборду
В текущем году в регионе собрали около 3,2 тысячи тонн тепличных овощей
В «Сочи Парке» начинается хореографический конкурс
В Геленджике из незаконного оборота изъяли свыше 1000 литров алкоголя
Жителя Краснодара подозревают в краже 200 тысяч рублей и автомобиля
В Сочи мужчина упал с десятиметрового склона хребта Псехако
Жительницу Северского района обокрали во время застолья
Кубанцы стали финалистами Всероссийского форума «Шаг в будущее»
В Темрюке мотоблок наехал на мужчину