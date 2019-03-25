Музей ФК «Кубань» не закроют, но следить за ним будет некому

У преемника «Кубани» тоже начались проблемы с финансами. Не прошло и года с момента основания новой команды, как прокуратура потребовала от руководства клуба «Урожай» погасить долг по зарплате – около 10 миллионов рублей перед 116 работниками. Деньги не выплачивали людям с ноября 2018-го. Одним из пострадавших оказался и директор музея ФК «Кубань» Игорь Гайдашев, который написал заявление об увольнении. После этого стали распространяться слухи о закрытии музея желто-зеленых, ведь следить за ним будет некому.

- 3 декабря гендиректор Дмитрий Градиленко пришел в музей. Мы приятно пообщались, - говорит Игорь Гайдашев. - Но потом пошли слухи, что руководство шокировано нашими зарплатами. В музее работал я и Константин Покручин. Мы занимались выпуском печатной продукции перед матчами, помогали журналистам получить аккредитацию и т.д. Еще работали с ветеранами клуба и ВОВ, выкладывали новости на сайт, собирали исторические справки.

В середине декабря 2018-го музейщиков позвали в офис, чтобы вручить уведомление о сокращении зарплаты с 17 февраля в два раза. Документ сотрудники подписали. Гендиректор объяснил это оптимизацией расходов. Мол, на музей выделяем 122,5 тысяч рублей в месяц, это много.

- Моя зарплата снизилась до 25 тысяч, из которых 5 тысяч я должен был тратить на нужды музея, - продолжает Игорь Юрьевич. – Раньше нам выделяли 50 тысяч рублей, из которых 20 мы тратили на музей: печатали программки, книги, поднимали архивные протоколы «Кубани», покупали раритетные фотографии клуба. Нам уже задерживали зарплату за ноябрь, а затем понизили. На встрече Градиленко спросил у нас, зачем мы вообще ходим на работу, если в музее нет отопления и интернета. Это меня шокировало. Как и тот факт, что у нас штат 116 человек. Непонятно, откуда он такой взялся в команде. Я работаю в клубе с 1984 года, мне это надоело, хочу уволиться. Написал заявление, жду расчета. 26 марта встречаюсь с гендиректором, чтобы об этом поговорить. К счастью нам выплатили зарплату хотя бы по январь. Но за февраль-март мы получим, скорее всего, в апреле или мае.

У нас долгов 40 миллионов

Гендиректор ФК «Урожай» Дмитрий Градиленко сообщил, что музей закрывать никто не будет, несмотря на долги, с которыми менеджер принял клуб.

- Я вынужден оптимизировать долги команды и гасить их, – сказал Градиленко. – Из-за этого приходится прибегать к неприятным мерам. Я объяснял сотрудникам о временном понижении зарплаты, иначе команда долго не просуществует. Что касается руководителя музея, мы поговорили с ним по телефону и договорились о встрече. Никто не собирается закрывать музей. Мы понимаем, что это важная историческая нить развития желто-зеленого клуба.

По состоянию на март «Урожай» - который находится всего лишь в Профессиональной футбольной лиге (ниже – только уровень любительских команд) накопил около 40 млн. рублей долга. Зимой команда потратила много средств на сборы и усиление состава. Еще «Урожай» до сих пор платит игрокам, которые ушли из клуба при еще действующих контрактах.

- Мы оптимизируем расходы на всем, - продолжает Градиленко. – Например, команда заключила договор со столовой. Питание будет организовано, когда игроки находятся на базе. Вдобавок не нужно платить налог на зарплату. За год это позволит сэкономить 1,5 млн. рублей.

Что же до музея ФК «Кубань», который основан 9 лет назад, то он продолжает работать. Каждый день открывается ровно в 10:00. И здесь всегда есть люди - любители футбола.

КСТАТИ

12 марта руководство объявило о выплате долгов по зарплате. Но 15 марта, когда «Урожай» играл с ростовским «СКА», оператор трансляции матча выложил в эфир сообщение о невыплате задолженности. И только 22 марта приставы объявили о выплате 3 миллионов рублей сотрудникам команды.

СПРАВКА «КП»

ФК «Урожай» создан летом 2018 года на базе ФК «Кубань», которые не лицензировался на следующий сезон из-за финансовых проблем. Затем команда сменила название и руководство и стала выступать в ПФЛ.