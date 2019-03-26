Увидеть веер Матильды Кшесинской, окунуться в романтику Краснодара и узнать о героях

летописей. Но не все краснодарцы и гости кубанской столицы знают, например, что у старинного особняка в центре города есть своя романтическая история, а у огромного дерева - целая легенда. Чтобы окунуться в далекое прошлое Екатеринодара, прочувствовать дух советской эпохи, узнать подробнее о барельефах на городских зданиях и многое другое, в крайцентре проводят пешеходные экскурсии.

Прогулка по главному бульвару

Некоторые из них - бесплатные. Как, например, запланированная на 25 апреля прогулка по Александровскому бульвару с посещением Дома творчества Владимира Высоцкого.

- На экскурсии гостей и жителей города познакомим с главным бульваром Краснодара, - рассказывают в «Туристско-информационном центре». - Цветущие клумбы, уютные лавочки, тенистые аллеи, восстановленные дореволюционные памятники и городские интерактивные скульптуры, окруженные архитектурой середины 50-х годов XX века, хранят в себе историю и являются отражением современного Краснодара.

А еще туристам расскажут обо всех достопримечательностях Александровского бульвараФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Сама экскурсия рассчитана на два часа. Туристы пройдут по Александровскому бульвару, а завершат свою прогулку в Доме творчества Владимира Высоцкого. Правда, чтобы попасть на нее, необходимо заранее записаться по телефону 8 (861) 218-97-77.

Заглянуть в театр и сесть за старинное фортепиано

Кстати, в «Туристско-информационном центре» Краснодара постоянные пешеходные экскурсии по городу проводят каждый третий четверг месяца. И каждый раз это новые прогулки по разным местам города. Но бывают и такие, которые приурочены к определенным датам. Например, в рамках Года театра в России и Международного дня театров, который отмечается в конце марта, в Краснодаре пройдет экскурсия «Театральный листок».

Начнется она в 14:00 30 марта у здания Краснодарского музыкального театра на улице Красной, 44.

- Участники и гости мероприятия смогут познакомиться с театральной жизнью Екатеринодара и современного Краснодара. Маршрут включает в себя посещение Краснодарского краевого театра кукол, дома П. Ф. Акритаса, Краснодарской краевой филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, - рассказывают организаторы. - Вторая часть программы - экскурсия по экспозиции театра-музея «Начало века», которая располагается в отреставрированном особняке 1913 года - доме архитектора Козлова. Создатели музея воссоздали атмосферу жилого дома начала ХХ века, наполнили его экспонатами из частных коллекций - предметами искусства, интерьера и быта того времени. В театре-музее представлены старинные фортепьяно, веер знаменитой балерины Матильды Кшесинской, оригинал телеграммы за подписью режиссера Константина Станиславского и многое другое.

Записаться на эту бесплатную экскурсию тоже стоит заранее.

Прочувствовать романтику времени

Эту экскурсию проводит Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко. И рассказывают на ней о влюбленных и романтиках Екатеринодара! Начинается она в самом музее - с постоянной экспозиции «Русское искусство XVI - начала XX в.».

Во время романтической экскурсии по города расскажут историю этого здания на Пушкинской площадиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Туристам покажут работы художников-романтиков, портреты дам, которые не только страстно любили, но многое сделали на благо страны. А еще раскроют тайну барельефов, которыми украшено здание музея снаружи. Далее прогулка пройдет по Пушкинской площади, где расскажут историю особняка, в котором нынче находится краевая прокуратура, поведают тайну библиотеки имени А. С. Пушкина, расскажут о фонтане, который сменил вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Потом туристы проследуют через Екатерининский сквер, пройдут мимо самой старой городской стены к не менее старым, но поражающим своей архитектурой домам, в числе которых и «Особняк любви». А завершится прогулка в Городском саду красивой историей двух ребятишек.

Эта экскурсия тоже двухчасовая и на нее тоже стоит записаться заранее по телефонам: 8 (861) 268-09-00, 8-918-392-04-68.

Ближайшие экскурсии пройдут 31 марта, 7 и 28 апреля в 13:00. Стоимость - 300 рублей.

Воинская доблесть Кубани

12 мая в 12:00 в Краснодаре проведут еще одну тематическую экскурсию, которая называется «От Суворова до Покрышкина. Воинская доблесть Кубани»

Она тоже длится два часа.

- Эта прогулка позволяет экскурсантам узнать об освоении кубанских земель казаками, об их ратной службе Российскому государству; об исторических личностях, имеющих отношение к воинской славе нашего региона; о разрушенных памятниках истории и архитектуры в годы Великой Отечественной войны; о героях, прославивших нашу землю, и их подвигах, - говорят в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко.

Начнется прогулка с Художественного музея им. Ф. А. Коваленко, далее туристы пройдут через Мариинский сквер, улицу Постовую, Площадь победы и улицу Седина. Увидят мемориальную доску сотрудникам, спасшим коллекцию музея в годы Великой Отечественной войны, узнают истории памятника Александру Суворову, Аллеи славы, Войскового собора Александра Невского, Бюста Александра Невского. А еще экскурсантам покажут место нахождения Екатеринодарской крепости, расскажут о памятниках императрице Екатерине II, «Преемственность поколений», освободителям Краснодара и многое другое.

Стоимость экскурсии - 250 рублей. Записаться на нее можно по телефонам: 8 (861) 268-09-00, 8-918-392-04-68.