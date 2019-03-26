В Краснодаре проведут бесплатные занятия с психологами для будущих матерей

У женщин, которые впервые ждут или только планируют ребенка, возникает множество вопросов, на которые необходимы ответы квалифицированных специалистов. В Краснодаре для будущих мам появилась возможность пройти бесплатные занятия с квалифицированным психологом, благодаря проекту, который поддержал Фонд президентских грантов.

- Курсы подготовки к беременности и родам проводятся по вторникам в 17 часов, каждое занятие длится по два часа с перерывом на чаепитие, - рассказали в организации «Благой дар Кубани». - В ходе занятия можно задать интересующие вопросы специалистам.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

26 марта. Занятие «Беременность — женщина в новом качестве» (физиологические и психологические изменения в организме женщины при беременности).

2 апреля. Занятие «Материнство и семейная жизнь» (как меняется семейная система при беременности и рождении ребенка).

9 апреля. Занятие «Перинатальная и неонатальная психология, жизнь с новорожденным малышом» (Основы ухода с малышом и особенности его физического и психического развития).

16 апреля. Занятие. «Легкие роды – это реально» (физиология родов, периоды родов, психофизическая подготовка к родам).

23 апреля. Занятие. «Психофизиологические аспекты грудного вскармливания» (Важность для ребенка грудного вскармливания, как его наладить с комфортом для малыша и мамы).

30 апреля. Занятие «Правильное воспитание с пеленок» (психология ребенка и этапы его раннего развития).

Адрес: Краснодар, Свято-Ильинский храм, Октябрьская, 149. Предварительная запись по телефону: 8-918-000-7-000.

КСТАТИ

Кризисный центр «Светлая обитель» при храме Святого Ильи оказывает помощь беременным женщинам и матерям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации. При необходимости предоставляется временное проживание, консультации психологов, юристов. Телефон доверия: 8-918-193-77-33.