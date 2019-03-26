«Никто не застрахован от бед. Каждый в такую ситуацию может попасть»: водитель помог пенсионеру, который упал перед его машиной на переходе
Это видео не обсуждает разве что ленивый. Снято оно камерой видеонаблюдения, установленной на одном из перекрестков Тимашевска. На кадрах видно, как пожилой мужчина с костылем падает на пешеходном переходе и отчаянно пытается встать, но безрезультатно. Перед дедом остановился автомобиль, но из него так никто и не вышел, чтобы поднять пешехода. Делали вид, что ничего не произошло, и прохожие на другой стороне дороги. И только водитель проезжающего КамАЗа пришел на помощь. Он оставил грузовик на дороге, включил «аварийку» и помог дедушке подняться.
В паблике, где и было размещено видео, подписчики поблагодарили мужчину, который помог упавшему, а вот насчет рядом стоящих людей высказались негативно: «Какой ужас… машина на светофоре стоит, перед ним упал человек, а он равнодушно сидит и ждет, когда он встанет и уйдет...», «Какие же у нас люди жестокие», «Почему столько людей прошло мимо?..».
На пешеходном переходе упал дедушка, помог ему только водитель КамАЗа. Видео: Типичный Тимашевск.
Дедушка упал, и только водитель КамАЗа ему помог. Фото: кадр с видео
«Комсомолка» нашла того самого камазиста. Им оказался 64-летний житель Тимашевска Анатолий Конюхов.
- Это все случилось на моих глазах: я стоял на светофоре, а человек хотел перейти по пешеходному переходу. И не смог – оступился и упал. Вижу, что он с костылем, встать не может, я выбежал из кабины и помог ему подняться, перевел через дорогу. На вид ему лет 55-60, предложил в больницу поехать, но он отказался, - рассказывает Анатолий. – Дедушка поблагодарил за помощь и пошел дальше. Я даже имени его не спросил. Надеюсь, с ним все хорошо!
Анатолий Конюхов работает водителем КамАзаФото: Виталий КАРНАУХ
Анатолий Конюхов даже зарегистрировался в Инстаграмм, чтобы посмотреть тот самый ролик, где он поднимает старика с дороги. Прочитал все комментарии под видео.
- Поколение бездушное у нас стало. Каждый в такую ситуацию может попасть, тем более пожилые люди. Никто не застрахован от бед, - говорит Анатолий Конюхов.
Мужчина, который помог дедушке подняться с дорогиФото: Виталий КАРНАУХ
Анатолий Петрович, проработавший всю жизнь водителем в Тимашевске, считает, что никто не застрахован от бед. Сам из простой семьи и потому оказать помощь в трудную минуту для него – тоже дело простое. За баранкой просидел почти всю жизнь - ездил на КамАЗах, работал на тракторах и экскаваторах. Развозит по Краснодарскому краю зерно. А недавно у него родился долгожданный внук. В браке со своей супругой водитель живет уже больше 40 лет, у пары двое взрослых детей. Теперь еще и внучек родился.
ИСТОЧНИК KP.RU