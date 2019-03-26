2019-03-26T13:50:09+03:00
Общество

«Никто не застрахован от бед. Каждый в такую ситуацию может попасть»: водитель помог пенсионеру, который упал перед его машиной на переходе

Пожилой человек рухнул на пешеходном переходе в Тимашевске и не смог встать[фото, видео]
Виталий КАРНАУХ
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Анатолий Конюхов даже зарегистрировался в Инстаграмм, чтобы посмотреть тот самый ролик, где он поднимает старика с дороги.Анатолий Конюхов даже зарегистрировался в Инстаграмм, чтобы посмотреть тот самый ролик, где он поднимает старика с дороги.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Это видео не обсуждает разве что ленивый. Снято оно камерой видеонаблюдения, установленной на одном из перекрестков Тимашевска. На кадрах видно, как пожилой мужчина с костылем падает на пешеходном переходе и отчаянно пытается встать, но безрезультатно. Перед дедом остановился автомобиль, но из него так никто и не вышел, чтобы поднять пешехода. Делали вид, что ничего не произошло, и прохожие на другой стороне дороги. И только водитель проезжающего КамАЗа пришел на помощь. Он оставил грузовик на дороге, включил «аварийку» и помог дедушке подняться.

В паблике, где и было размещено видео, подписчики поблагодарили мужчину, который помог упавшему, а вот насчет рядом стоящих людей высказались негативно: «Какой ужас… машина на светофоре стоит, перед ним упал человек, а он равнодушно сидит и ждет, когда он встанет и уйдет...», «Какие же у нас люди жестокие», «Почему столько людей прошло мимо?..».

На пешеходном переходе упал дедушка, помог ему только водитель КамАЗа. Видео: Типичный Тимашевск.

Дедушка упал, и только водитель КамАЗа ему помог. Фото: кадр с видео

Дедушка упал, и только водитель КамАЗа ему помог. Фото: кадр с видео

«Комсомолка» нашла того самого камазиста. Им оказался 64-летний житель Тимашевска Анатолий Конюхов.

- Это все случилось на моих глазах: я стоял на светофоре, а человек хотел перейти по пешеходному переходу. И не смог – оступился и упал. Вижу, что он с костылем, встать не может, я выбежал из кабины и помог ему подняться, перевел через дорогу. На вид ему лет 55-60, предложил в больницу поехать, но он отказался, - рассказывает Анатолий. – Дедушка поблагодарил за помощь и пошел дальше. Я даже имени его не спросил. Надеюсь, с ним все хорошо!

Анатолий Конюхов работает водителем КамАза Фото: Виталий КАРНАУХ

Анатолий Конюхов работает водителем КамАзаФото: Виталий КАРНАУХ

Анатолий Конюхов даже зарегистрировался в Инстаграмм, чтобы посмотреть тот самый ролик, где он поднимает старика с дороги. Прочитал все комментарии под видео.

- Поколение бездушное у нас стало. Каждый в такую ситуацию может попасть, тем более пожилые люди. Никто не застрахован от бед, - говорит Анатолий Конюхов.

Мужчина, который помог дедушке подняться с дороги Фото: Виталий КАРНАУХ

Мужчина, который помог дедушке подняться с дорогиФото: Виталий КАРНАУХ

Анатолий Петрович, проработавший всю жизнь водителем в Тимашевске, считает, что никто не застрахован от бед. Сам из простой семьи и потому оказать помощь в трудную минуту для него – тоже дело простое. За баранкой просидел почти всю жизнь - ездил на КамАЗах, работал на тракторах и экскаваторах. Развозит по Краснодарскому краю зерно. А недавно у него родился долгожданный внук. В браке со своей супругой водитель живет уже больше 40 лет, у пары двое взрослых детей. Теперь еще и внучек родился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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