В Краснодаре предлагают построить подобие висячих садов Семирамиды

Все мы, жители Краснодара, давно смирились с тем, что он тесноват, душноват и местами морально архаичен. С нагромождениями в пользу массжилстроя и глубоко частными представлениями о прекрасном уже трудно что-либо сделать. Посади и осуди ты хоть с десяток бывших архитекторов и прочих функционеров, позволивших в свое время строить в кубанской столице, где и как придется.

Однако изменить отношение к существующим реалиям можно. Активисты движения «Помоги городу» предлагают опутать самые неприглядные городские кварталы и пыльные тротуары зелеными насаждениями. Да что там, они собираются растить настоящие сады на раскаленных южным солнцем краснодарских многоэтажках.

- Современные строительные материалы по своей структуре совершенно не приспособлены к использованию в наших широтах, - рассказывает «КП» - Кубань» одна из авторов проекта «Зеленый экран города» Елена Шувалова. - В старину казаки строили из светлого кирпича и самана. Они впитывают в себя солнечные лучи, не нагревая их. Сейчас же реалии таковы, что почти каждый краснодарский двор - это адский утюг из металлопрофиля и других конструкций. Остаться бы живым, как говорится.

Для того чтобы в прямом смысле снизить градус, авторы «зеленого» проекта предлагают посадить вдоль душных заборов вьющиеся растения.

проект Зеленыи Экран / Краснодар / конкурс 100gorodov.ru.Общественный совет по развитию городской среды Краснодара "Помоги городу" Наша группа https://www.facebook.com/groups/helpcity

- Испокон веков такими навесами служили виноградники, сейчас вариантов масса - разновидностей плюща великое множество, - говорит Шувалова.

Более того, зелеными в городе собираются сделать даже тротуары, накрыв пешеходные дорожки такими зелеными навесами.

- Что-то подобное существует в Ялте, - продолжает инициатор. - А вообще мы замахнуться хотим на большую масштабность вертикального озеленения.

Сады Семирамиды. Фото: awesomeworld.ru

Кстати, древние греки очень преуспели в этом вопросе, создав одно из знаменитых чудес света с более благозвучным названием - висячие сады Семирамиды. Много лет историки спорили о том, существовали ли они на самом деле. Но проведенные раскопки на месте древней Ассирии подтвердили - сады, действительно, были.

Оказывается, заказчик древнего вертикального озеленения - правитель Навуходоносор II, живший в VII в. до н.э. движим был той же идеей, что и активисты «Помоги городу». Правда, его интерес был безусловно не столь благородным. Вавилон был, хоть и прекрасным в плане архитектуры, но душным и пыльным городишкой. Он не понравился жене правителя, выросшей на лоне природы среди гор. И чтобы сделать ее пребывание в столице более комфортным, он решил создать для нее эту атмосферу искусственно.

Древнегреческий историк Геродот называл в своих трудах эту идею фантастической. Но создание висячих садов посреди сухой и жаркой равнины оказалось вполне по силам тогдашним инженерам. Кстати, висячими сады Семирамиды отнюдь не были, неверный перевод с древнегреческого спутал современникам все карты. Они были именно оплетающими.

Краснодар может стать поистине городом-садом. Фото: материалы проекта

В Краснодаре авторы аналогичной идеи хотят представить горожанам воочию, что это будет.

- Мы собираемся создать показательный квартал этой весной. Своеобразным шоу-румом станет небольшой участок от Красноармейской до Красной в районе Чапаева, - поясняет Елена Шувалова. - Для того чтобы посадить вьющееся растение около своего дома, разрешение мэрии не требуется. И тем более не нужно ждать, что к тебе в твой, к примеру, Музыкальный район придут что-то там озеленять. Кубанцы никогда не ждали воли властей, чтобы выйти всем вместе на субботники и разбить клумбы, посадить дерево.

Сейчас участники движения «Помоги городу» рассчитывают, что этот проект понравится горожанам.

- Тем более, что бюджет города, тратящий ежегодно миллионы на благоустройство и озеленение, от этого никак не пострадает, - говорит автор проекта.

Важно лишь отдать за него голос и включиться в такое полезное для города дело.

- Каждый кто имеет забор или стену в доме или офисе может создать фрагмент Зеленого каркаса в виде вертикального озеленения. Далее мы планируем организовать Зеленую школу горожанина, где будем рассказывать как это делать. Привлекать деньги бизнеса, далее закладывать деньги в муниципальный бюджет икать деньги у меценатов, фандрайзинг, краундфандинг. Работать с волонтерами по реализации, вносить изменения в правила благоустройства и инициировать разработку новых градостроительных регламентов.