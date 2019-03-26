«Хочу твою фамилию и в этом я бессильная!»: в Динской медсестра подделала документы и получила соцвыплаты как инвалид

Шесть лет работница динского филиала № 26 «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» получала чуть больше 10 тысяч в месяц как пенсию по инвалидности. Только никаким недугом женщина не страдала, а была здорова. 42-летняя работница МСЭ нашла в архиве документы инвалида 2 группы 1935 года рождения по фамилии Хаустова и, подделав справки, выдала себя за пенсионерку, со всеми недугами. Приличная разница в возрасте женщину ничуть не смутила. Главное, фамилия почти такая же, ну только пару букв исправить. Медик собрала пакет документов, будто она и есть инвалид, и отнесла их в пенсионный фонд и местную соцзащиту. Там бумаги подозрения не вызвали, и ей назначили выплаты, которые она получала шесть лет - до 2019 года. Так она получила от государства 800 тысяч рублей. Аферу раскрыла прокуратура.

- Мы провели плановую проверку соблюдения пенсионного законодательства, - сообщил Антон Лопатин, старший помощник прокурора Краснодарского края. - У инвалида 1935 года рождения была фамилия Хаустова, а у медсестры - Хаустович. Она воспользовалась этим, подделала личное дело, взяла справки инвалида, они ведь были в архиве, и подала документы на получение выплат. Вышло так, что по одному пакету документов получали поддержку двое. Так что сама пенсионерка не проходит как потерпевшая, все деньги ей доставляли, как и положено.

Бабушке полагались страховая пенсия по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты и компенсация оплаты коммуналки. Медсестра пользовалась этим же. Возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения. Деньги она теперь не получает, а вот 800 тысяч рублей должна вернуть государству.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Документы не проверяем

- Мы не наделены функцией проверки документов из других органов, - сообщил руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Владимир Обиход. - Запросы поступают по электронному документообороту, который легко отследить. Сведения бюро медико-социальной экспертизы еще могут быть защищены врачебной тайной. Нет смысла проверять документы, является ли человек инвалидом. Ведь эта информации к нам поступила от организации, которая и выдает справки об инвалидности.