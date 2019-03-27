Первый велошеринг начал работать в Краснодаре

Пока краснодарцы только мечтают о наземном метро или новых мостах, развязках и широких дорогах, пробки с улиц краевого центра никуда не делись. Единственный вид транспорта, который двигается даже в часы пик – городской трамвай, но, к сожалению, он охватывает далеко не все районы. Проекты новых веток только готовятся в недрах администрации и трамвайно-троллейбусного управления.

Тем временем, в Краснодаре появился интересный сервис – велошеринг, который может дополнить систему общественного транспорта. Наш город идеально подходит для велосипеда – ровный рельеф и длинный сезон этому благоволят.

Многие горожане уже обратили внимание на одинаковые велосипеды, которые на подножках стоят на разных улицах. Их в любое время суток можно взять в аренду в одной точке, а оставить в другой. Для этого нужно только скачать приложение, выбрать тариф и внести депозит.

Всего в Краснодаре к середине апреля будет доступно более 400 велосипедов и уже отмечены столько же парковок для них. После поездки оставить двухколесный транспорт нужно у обозначенных на карте в приложении точек.

НИЧЕГО СЛОЖНОГО

Чтобы арендовать велосипед нужно скачать приложение Lucky Bike и зарегистрироваться в нем. Для поездки нужно банковской картой онлайн внести 1000 рублей депозита, которую вернут после того, как вы припаркуете транспорт.

Кроме того, нужно выбрать тариф – 120 рублей за день, 600 рублей за месяц и 1200 рублей за год пользования сервисом (всего около 3 рублей в день). Эта плата дает право совершать 30-минутные поездки. Если вы едете дольше, то каждые следующие полчаса обойдутся в 30 рублей. Чтобы не переплачивать, можно после получаса езды припарковать велосипед и продолжить поездку через 10 минут без дополнительных трат. Но изначально проект рассчитан на короткие поездки.

- Все велосипеды и парковки видны на карте в приложении. Чтобы взять велосипед просто просканируйте QR-код на руле. После того, как замок откроется, можно ехать. Прибыв в нужное место, оставьте велосипед на парковке и опустите рычаг на заднем колесе, в приложении будет показано, что поездка завершена, - рассказывают основатели проекта.

ВОРОВАТЬ НЕТ СМЫСЛА

Велосипеды для велошеринга очень просты – у них одна скорость, непрокалываемые шины, корзинка впереди и GPS-замок на заднем колесе, регулируется только высота сиденья. При попытке взять его без начала аренды, он передаст сигнал в службу безопасности.

Кроме того, воровать такие велосипеды не имеет смысла, их детали не походят к другим типам, а конструкция узнаваема. Штраф за утерю велосипеда – 16 000 рублей, правда, чтобы это сделать нужно очень постараться. Кража уголовно наказуема.

О поломках можно сообщать через приложение, перед поездкой лучше внимательно осмотреть велосипед, а после окончания сфотографировать его.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Велошеринг идеально подходит для ежедневных поездок, если вы живете в паре километров от ближайшей трамвайной остановки.

В моем случае на маршруте от улицы Петра Метальникова до улицы Ленина я могу дважды пользоваться велосипедом – сначала до улицы Солнечной (около 13 минут), где находится конечная остановка трамваев, а затем, от улицы Красной до Ленина (5 минут).

Первый же день использования велошеринга позволил сэкономить мне около 20 минут времени в пути в один конец, минуя пробки и переполненные маршрутки.

Найти велосипед довольно легко в приложении, но парковки пока отмечены только точками на карте. Создатели проекта обещают в ближайшее время обозначить места стоянки велосипедов на асфальте.

Точки парковок в Краснодаре можно посмотреть здесь.

Плюсы

Легко в использовании

Низкая цена при годовой оплате

Большая сеть парковок в разных районах

Реальная альтернатива автомобильному транспорту в часы пик

Экологично

Минусы

Зависимость от погоды

Большой возвращаемый депозит (1000 рублей, при стоимости получаса 30 рублей)

Довольно жесткий велосипед

Отсутствие велосипедной инфраструктуры в городе – пыльные обочины и многочисленные бордюры.

Небольшие недочеты при отображении карты в приложении.