2019-03-27T11:24:34+03:00
Общество

В Новороссийске обваливаются балконы исторического здания на набережной

Дом построили еще в начале 50-х, но до сих пор в нем не сделали капремонт
Андрей ГОРЕЛОВ
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Пока власти согласовывают капремонт, кусок бетона может упасть кому-нибудь на голову\ФОТО: СоцсетиПока власти согласовывают капремонт, кусок бетона может упасть кому-нибудь на голову\ФОТО: Соцсети
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Лицевая сторона здания обращена на Морвокзал и крейсер-музей «Михаил Кутузов». Балконы, которые видно всем туристам и прохожим, успели отремонтировать и привести в божеский вид вместе с фасадом здания, за их состоянием следят. А с другой стороны те же балконы обваливаются и в любой момент могут рухнуть на головы. Причем эта проблема началась более 7 лет назад. Еще в 2012-ом местные власти хотели включить дома на набережной им. Адмирала Серебрякова, 3 и 5 в краевую региональную программу капремонта, но воз и ныне там.

И вот недавно в соцсетях снова опубликовали фотографию разрушающегося балкона дома №3. Жителей больше возмутил не разрушающийся балкон, части которого, могут упасть кому-нибудь на голову, а табличка с предостережением от управляющей компании: «Внимание! Опасно! Не ходить под балконами! Возможно обрушение фрагментов». Местные газеты еще 7 лет назад писали, что жителей домов коммунальщики просили поменьше выходить на балкон. Для этого попросили расписаться в предписании об опасности.

Такой табличкой прохожих предупреждают об опасности\ФОТО: Соцсеть

Такой табличкой прохожих предупреждают об опасности\ФОТО: Соцсеть

- Эта проблема тянется с 2012-го, когда части балкона обрушились и упали на газон, - рассказали в техническом отделе «НУК», который обслуживает дома на набережной. – К счастью, тогда никто не пострадал. Поэтому мы стали еще усерднее следить за состоянием балконов. Если есть угроза обрушения, то эти части мы демонтируем и отвозим в наш склад.

По словам коммунальщиков, здание ремонтировать они не имеют права, так как оно является культурным наследием регионального значения. Такие работы даже сложно назвать ремонтом, вернее сказать - реставрация. Поэтому заняться балконами может компания, у которой есть на это лицензия. У коммунальщиков такого разрешения нет. Если сделать ремонт самим из средств капремонта, то их могут оштрафовать.

- Мы уже много раз писали в администрацию края и города, - продолжили в управляющей компании. – Нам присылают отписки, что вот-вот включим вас в программу капремонта. Последний раз ответили, что в 2019-2020 годах точно займутся нашими балконами и домом в целом. Вот сидим и ждем. Повесили хотя бы предупреждающие таблички, просим жителей реже выходить на балконы. Пробовали ограждать опасные участки лентой, но народ их не воспринимает. Идет мамочка с коляской, поднимает ленту и проезжает, как ни в чем не бывало. Да и ветром такое ограждение сдует. Мы бы рады отремонтировать балконы, да вот не имеем на это права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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