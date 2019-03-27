Сергей Галицкий построит бульвар около стадиона «Динамо» в Краснодаре

Почетный житель Краснодара Сергей Галицкий реализует в краевом центре еще один проект. На этот раз миллиардер проспонсирует строительство бульвара на улице Красной. Речь идет об участке вдоль стадиона «Динамо», реконструкция которого затянулась на неопределенный срок. На участке уже высаживают 40-летние болотные дубы и укладывают гранитную плитку.

- Дизайнерское решение, материалы, деревья и кустарники подобраны так, чтобы все элементы перекликались с названием главной улицы нашего города, - пишет помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

Работы завершат в июле Фото: krd.ru

Всего около стадиона «Динамо» высадят 26 больших болотных дубов, которые осенью окрашиваются в красный цвет, 30 вечнозеленых кипарисовиков, а также больше 12 тысяч саженцев кустарника фотиния красного цвета.

Кроме того, будет установлено освещение - 9 новых придорожных столбов и 28 четырехметровых светильников в пешеходной зоне.

Работы завершат в июле Фото: krd.ru

— Благоустройство бульвара вдоль стадиона «Динамо» - инициатива почетного гражданина нашего города Сергея Галицкого, работы идут за счет его собственных средств. Сейчас активно реализуется интересный проект, начиная от озеленения и заканчивая укладкой высококлассного гранита. Выбрано такое дизайнерское решение, при котором название самой улицы - Красная - будет сочетаться со многими элементами - от цвета плитки до цвета листьев кустарников и деревьев, – сказал Евгений Первышов.

Протяженность нового бульвара составит около 300 метров, ширина полосы благоустройства – до 20 метров. Работы завершатся в июле.