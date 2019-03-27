2019-03-27T15:14:09+03:00
Общество

Сергей Галицкий построит бульвар около стадиона «Динамо» в Краснодаре

Здесь высадят 26 больших дубов и сделают освещение
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments8
Бульвар у стадиона "Динамо" Фото: Владимир ВербицкийБульвар у стадиона "Динамо" Фото: Владимир Вербицкий
Изменить размер текста:

Почетный житель Краснодара Сергей Галицкий реализует в краевом центре еще один проект. На этот раз миллиардер проспонсирует строительство бульвара на улице Красной. Речь идет об участке вдоль стадиона «Динамо», реконструкция которого затянулась на неопределенный срок. На участке уже высаживают 40-летние болотные дубы и укладывают гранитную плитку.

- Дизайнерское решение, материалы, деревья и кустарники подобраны так, чтобы все элементы перекликались с названием главной улицы нашего города, - пишет помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

Работы завершат в июле Фото: krd.ru

Работы завершат в июле Фото: krd.ru

Всего около стадиона «Динамо» высадят 26 больших болотных дубов, которые осенью окрашиваются в красный цвет, 30 вечнозеленых кипарисовиков, а также больше 12 тысяч саженцев кустарника фотиния красного цвета.

Кроме того, будет установлено освещение - 9 новых придорожных столбов и 28 четырехметровых светильников в пешеходной зоне.

Работы завершат в июле Фото: krd.ru

Работы завершат в июле Фото: krd.ru

— Благоустройство бульвара вдоль стадиона «Динамо» - инициатива почетного гражданина нашего города Сергея Галицкого, работы идут за счет его собственных средств. Сейчас активно реализуется интересный проект, начиная от озеленения и заканчивая укладкой высококлассного гранита. Выбрано такое дизайнерское решение, при котором название самой улицы - Красная - будет сочетаться со многими элементами - от цвета плитки до цвета листьев кустарников и деревьев, – сказал Евгений Первышов.

Протяженность нового бульвара составит около 300 метров, ширина полосы благоустройства – до 20 метров. Работы завершатся в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре отметили День войск национальной гвардии
В Краснодаре мужчину привлекут к ответственности за создание несанкционированной свалки
В Новороссийске двух приезжих подозревают в краже денег с банковской карты
Должность советника мэра Краснодара по городской среде займет Александр Водяник
На Кубани принят закон о развитии канатных дорог и метро
На Кубани двухлетний ребёнок запер маму на балконе
Жительница Геленджика фиктивно зарегистрировала у себя дома иностранцев
Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 150 млрд рублей
Иван Игнатьев подписал новый контракт с ФК «Краснодар»
В Краснодаре стартовал чемпионат России по плаванию
В Новороссийске определили самые преступные улицы
В Успенском районе местные жители угнали автомобиль, чтобы покататься
В кубанской школе установили первую биометрическую систему распознавания лиц
«Ростелеком» и «ЛУКОЙЛ» запустили первые умные скважины на месторождениях Пермского края