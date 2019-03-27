Школьный фейс-контроль: в сочинской гимназии установили систему распознавания лиц

Жизнь современных школьников нелегка. За ними установлен максимальный контроль – у каждого есть смартфон, никого не удивить и электронными журналами, где родители в режиме онлайн могут следить за оценками – тут даже «забытый» дневник бессилен.

В сочинской гимназии №15 пошли еще дальше. Здесь установили первую в регионе биометрическую систему распознавания лиц.

У каждого ученика и учителя теперь есть карта-ключ, которую нужно приложить к считывающему устройству. После этого система сверяет лицо школьника или сотрудника с данными карты и принимает решение о пропуске в задние.

– Система работает достаточно быстро. На идентификацию одного учащегося уходит несколько секунд. За 15 минут контроль могут пройти 1,5-2 тысячи человек, – рассказывает в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Все данные анализируются: пропуски и опоздания фиксируются автоматически. Более того, когда чадо переступает порог школы, родители получают сигнал. Так же система работает и на выход.

– Опоздания и пропуски фиксируются, не отвлекая учителей от образовательного процесса. В автоматическом режиме происходит и оповещение родителей о входе и выходе детей в гимназию. Таких установок в России – единицы, - уверяют в министерстве.

Система распознавания лиц обошлась в 1,5 млн рублей, которые гимназия получила благодаря федеральному гранту. На территории школы строится корпус начальной школы на 400 мест. Такой же биометрической системой будет оснащено и новое здание.

Сочинская гимназия оказалась одной из первых внедривших нововведения, но в планах у федерального министерства просвещения оснастить все школы до 2024 года.