80-летняя жительница Ейска выполнила нормативы на золотой значок ГТО

80-летняя Альбина Чернякова — бабушка с недюжинным жизненным зарядом. Еще вчера сдавала нормативы ГТО, а сегодня с учениками из ейской школы-интерната укатила в Пензу на соревнования шашечников.

- Але! Перезвоните, я в поезде.

Спустя время Альбина Александровна делится обстоятельствами, благодаря которым стала популярной уже не только в родном Ейске. На беговой дорожке бабуля легко обошла 15-летних школьников.

- Меня не выпускали к снарядам пока скорая не приедет, а я смеюсь: какая скорая, я не чувствую возраста, - рассказывает женщина «Комсомолке». - Стараюсь не чувствовать.

В свои годы Альбина Чернякова, как выяснилось, вполне конкурентоспособный преподаватель физкультуры. В Ейске она преподает физкультуру детям с нарушениями опорно — двигательного аппарата. После окончания Московского института физкультуры по специальности "лечебная физкультура" Альбина Александровна приехала в приазовский город.

- У всех разные заболевания: кому-то бегать нельзя, кому-то прыгать. А есть такие, кто участвовал в Паралимпийских играх. Катя Алексеенко, моя ученица, с ДЦП представляла сборную России, - продолжает она. - Чемпионка мира по шашкам выпустилась в прошлом году.

Нормы ГТО. Фото: скриншот с сайта gto.ru

В ее школе учится 280 детей-инвалидов, 87 из них живут в Ейске неотлучно.

- Кто-то из Сочи приехал, кто-то из Краснодара, - говорит учитель физкультуры с 60-летним стажем.

Представлять самую возрастную группу на соревнованиях «Готов к труду и обороне» Альбину Александровну уговорили - слишком непопулярная категория — от 70 лет и старше.

- Вот я и пошла отжиматься и бежать кросс, - продолжает она.

Мало кто из нас после обязательной программы в школе может отжаться от скамейки хотя бы раз. Альбина Александровна — шесть.

- Больше могла бы, не требовалось, по нормативам это максимум, - смеется женщина. - И прибежала вместо за 19 минут два километра дистанции, а не за 22 минуты, как положено.

В итоге — золотой значок и дополнительный стимул в жизни.

- Я боюсь, если остановлюсь, то все, тогда и жизнь моя закончится, - говорит Альбина Александровна. - Вот и не останавливаюсь.