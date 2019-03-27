В Белореченске спасли новорожденных щенят, которых живодер хотел утопить в реке

19 марта компания местных жителей устроила пикник возле реки Пшеха, что возле белореченского химзавода. Александр Орлов вместе с женой, ребенком и младшим братом выехали подышать свежим воздухом. Почувствовав запах еды, к ним прибежали две бродячие собаки. Когда псы закончили трапезу, одна из собак ринулась к реке и стала лаять в сторону черного мусорного пакета, который плыл по реке.

- Мы обратили внимание – с чего это вдруг собака на реку лает? Побежали к берегу и не сразу поняли, откуда доносится звук, - говорит Александр Орлов. – Если бы не бродячая псина, то мы бы вообще не заметили завязанный мусорный пакет, откуда шел звук. Мешок несло течением, через несколько минут он зацепился за упавшее дерево. Сначала пытались палкой подцепить, но не получалось, пакет оказался тяжелый. Потом мой брат залез на поваленный в воду ствол дерева, чтобы вытащить мешок. Достал его. Когда открыли пакет, там оказались 5 щенят с еще закрытыми глазами. Они были мокрые, дрожали от холода. Видимо, только недавно родились, пакет был уже немного наполненный водой. Еще час, думаю, собаки бы захлебнулись или замерзли насмерть.

В этом месте и спасли 5 щенят\ФОТО: Александр Орлов

Неизвестно, сколько щенки пробыли в ледяной воде. Рядом с местом пикника был 7-метровый мост, откуда, по версии спасателей, могли скинуть пакет с животными. Но, скорее всего, их пустили по руслу реки с берега, недалеко от того места, где устроили пикник Орловы. В итоге семейный отдых на природе пришлось экстренно прервать. Когда достали собак, спасатели сняли с сидений машины чехлы. Вытерли ими щенят, закутали и отвезли местным волонтерам.

- Вечером 19 марта ко мне привезли щенков, - говорит Наталья Пирс, организатор волонтерской группы помощи «Бездомныши Белореченска». – Когда взяли одного на руки, он успокоился и заснул. Затем мы поставили уколы «Травматина» и «Гамавита». Эти препараты называют первой помощью для животных. Они ускоряют заживление ран, повышают иммунитет и т.д. Потом спасатели забрали себе на ночь собак. Мы им дали сухую детскую смесь и пеленки. После начали искать в соцсетях кормящую собаку. Двое хозяев согласились нам помочь, но их питомцы не принимали щенят и кормить не стали.

Александр Орлов вместе с братом спасли щенят\ФОТО: Александр Орлов

Потом волонтеры забрали собак у их спасителей и распределили дежурства за ними, чтобы кормить каждые 2 часа. Но из соски или шприца щенки едят не охотно, пищат и постоянно ищут маму. Приходится чуть ли не заставлять питомцев кушать смесь.

- Несмотря на это, мы ищем кормящую собаку, пока же волонтеры не спят по ночам, - продолжает Наталья. – Все расходы на корм мы компенсируем. Щенки – девочки. Видимо, из-за этого от них и избавились, ведь пристроить таких собак сложнее. Когда мы выходим питомцев, то в 4 месяца стерилизуем, а затем найдем им хозяев. Хочу сказать на заметку тем, кто так пытается избавиться от животных, у нас в Белореченске есть льготная стерилизация за 1500 рублей.

Если вы хотите помочь щенкам или забрать к себе, звоните: 8-918-432-21-14, Наталья Пирс.