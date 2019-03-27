2019-03-27T16:22:19+03:00
Общество

В Белореченске школьники заставили бомжа стать на колени и избили его

Полиция начала проверку [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Школьники просили бомжа извиниться и побили ногами/ФОТО: Скриншот с видеоШкольники просили бомжа извиниться и побили ногами/ФОТО: Скриншот с видео
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Инцидент произошел около 2 недель назад. Компания школьников возле одной из многоэтажек Белореченска заметили бомжа. Сначала ему предложили драться 1 на 1, а потом опуститься на колени, попросить прощения, иначе его ждет расправа. Бездомный послушался. Затем произошло нечто невероятное. Оператор с включенной камерой разбежался и с разгона ударил бедолагу в спину. Тот валится на землю. Затем школьники стали бить ногами по спине и лицу лежащего мужчину.

Когда ролик оказался в соцсетях, местные узнали в нападавших учащихся школы №68. Нападение на мужчину произошло во дворе так называемой «пятисотки» – большом многоквартирном доме на улице Гоголя. По сведениям паблика Вконтакте «MUST-новости», участниками экзекуции были школьники 11-14 лет Алексей В. , Святослав А., Давид Г.

- Указанные в соцсетях учащиеся у нас не обучаются, - тут же отрапортовали в школе №68. - Эта информация не подтверждена.

Тем временем в МВД подтвердили, что белореченском отделе министерства начали проверку по факту нападения на бездомного. Инцидент произошел около двух недель назад. В отделе по делам несовершеннолетних администрации Белореченска сообщили, что не будут говорить об этой ситуации.

- Мы не можем комментировать, - вот так странно отреагировали на звонок корреспондента «КП»-Кубань» в администрации…

Школьники побили бомжа в Белореченске.Источник: паблик "БЕЛОРЕЧЕНСК"

ИСТОЧНИК KP.RU

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