Виталий Мутко и Мурат Кумпилов обсудили реализацию значимых для Адыгеи проектов

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и Главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Были обсуждены вопросы исполнения задач, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным по реализации национальных проектов. Отдельное внимание было уделено нацпроекту «Жилье и городская среда».

Мурат Кумпилов проинформировал о готовности региона к участию в трех направлениях данного нацпроекта: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды».

По этим региональным проектам уже идет работа. В текущем году планируется ввести в строй 271 тыс. квадратных метров жилья. С застройщиками и банками идет работа по переходу на проектное финансирование. Из сформированного реестра аварийного жилищного фонда в 2019 году будет ликвидировано 564 м2 в г. Майкопе и пгт. Яблоновский. В рамках создания комфортной городской среды в Адыгее в этом году благоустроят 24 общественных и 36 дворовых территорий. Финансирование этих работ по программе на 2019 год составляет 152,24 млн. рублей, а также 99 млн. рублей дополнительно направляется из консолидированного бюджета РА.

Кроме участия в нацпроектах, Адыгея рассчитывает на поддержку федерального центра и получение средств Фонда содействия реформирования ЖКХ для строительства очистных сооружений в пгт. Энем, Яблоновский, п. Краснооктябрьский и в а. Тахтамукай. Также Адыгея подготовила все необходимые документы для вхождения в федеральную программу и получения средств на строительство лечебно-диагностического корпуса с терапевтическим отделением и дневным стационаром Майкопской городской больницы.

«Мы понимаем ключевую роль регионов в исполнении национальных проектов и нацелены на эффективное решение обозначенных Президентом РФ задач. Работа уже ведется по всем направлениям. У нас есть крупные проекты по строительству социальных объектов, спорткомплексов, реконструкции инженерной сети ЖКХ, развитию транспортной инфраструктуры, созданию туристского кластера. Мы видим постоянную поддержку со стороны руководства страны и при содействии федерального центра рассчитываем решить поставленные задачи», - отметил Глава Адыгеи.

Виталий Мутко положительно оценил результаты работы Адыгеи по нацпроектам. По итогам встречи будут даны определенные поручения федеральным ведомствам для принятия решений по инициативам региона.