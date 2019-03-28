Петербуржец, из-за которого посадили самолет в Сочи, получил полгода колонии-поселения

Адлерский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Санкт-Петербурга, из-за пьяного дебоша которого самолет сел в Сочи. Андрея Тищенко, который работал грузчиком в аэропорту Пулково, признали виновным в хулиганстве. Мало того, что отпуск в Анталии накрылся медным тазом, так теперь он еще и получил реальный срок.

Напомним, все произошло 29 января на борту Boeing 737-800, летевшего по маршруту Петербург - Анталья. Через некоторое время после взлета в салоне начал хулиганить пьяный пассажир. Мужчина так много выпил, что почти не мог говорить. Когда мужчина начал размахивать кулаками, ударил одну из пассажирок, командир воздушного корабля принял решение высадить буйного пассажира в аэропорту Сочи.

Уже на допросе Андрей рассказал, что принес в самолет приобретенный в Duty Free алкоголь, выпил его. О том, что натворил, узнал от полицейских. Сам о своем дебоше ничего не помнит.

О том, какую сумму придется выплатить дебоширу, пока не сообщается. Но после его выходки, самолет отклонился от заданного маршрута. Авиакомпания понесла непредвиденные расходы.

- Был наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете обвиняемого, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселения.

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