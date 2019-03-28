Пациентов Краевой больницы №2 в Краснодаре загонят под землю

В Краснодаре готовится проект нового подземного перехода. Его планируют построить под улицей Красных Партизан в районе Краевой клинической больницы №2.

Сейчас специалисты компании «Юг-Проект Изыскания» проводят инженерные изыскания и определяют его точное местоположение на участке между домами №145 по улице Красных Партизан и №23 на улице Сочинской. Согласно информации с портала закупок подготовка проекта строительства уже обошлась городскому бюджету в 2,3 млн рублей.

О планах создать подземный переход в администрации краевого центра сообщили еще в конце 2017-го, тогда же и прошли публичные слушания по проекту.

- Длина тоннельной части подземного перехода составит 25,5 метра, ширина — 4 метра. Для обеспечения передвижения маломобильных граждан на входных группах с обеих сторон будут оборудованы лифты, — рассказали в МКУ «Единая служба заказчика».

В техническом задании к подготовке проекта указано, что переход должен быть доступен и для маломобильных групп населения. Как именно это будет исполнено пока не совсем ясно. Кроме того, предусмотрено строительство парковки, площадью около двух тысяч квадратных метров. Финальный проект будет готов уже к 1 мая.

Строительство подземного перехода, по предварительным оценкам, обойдется городскому бюджету не менее, чем в 90 млн рублей. Работы будут вести «открытым способом» и в несколько этапов с частичным перекрытием проезжей части на каждом этапе.

- Было много рассуждений на эту тему — нужны ли подземные переходы? Но мы решили, что по улице Красных Партизан в районе рынка «Михаил» подземный переход необходим. Вместе с ним территория позволяет организовать и парковку. Так что будет очень удобно подъехать, припарковаться и через подземный переход пойти в больницу, - прокомментировал планы глава города Евгений Первышов.

Но далеко не все солидарны с позицией администрации. Активисты общественного движения «Городские решения» убеждены, что строительство подземного перехода никак не улучшит дорожную ситуацию и доставит неудобства пациентам и посетителям краевой больницы.

- Мэрия Краснодара собирается потратить около 100 млн рублей и торжественно передвинуть пробку до следующего светофора на 100 метров вперед. Даже эксперты из Высшей Школы Экономики предлагают оставить этот переход и пешеходов в покое. Это отражено в стратегии, которую ВШЭ разрабатывало для Краснодара, - говорят общественники.

По мнению специалистов, повысить безопасность пешеходов на этом участке улицы Красных Партизан могут островки безопасности и изменение интервалов светофоров. К слову, стоить это будет гораздо дешевле подземного перехода.

- Подземный переход не улучшит ситуацию с пробками, а людям на костылях и старикам придется спускаться под землю или рисковать жизнью, переходя дорогу в запрещенном месте, - отмечают «Городские решения».