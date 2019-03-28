Лечение онкологических заболеваний станет доступнее

Согласно статистике Минздрава РФ, ежегодный прирост числа пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями в России, как и во всем мире, составляет около 1,5%. Однако медики спешат успокоить – во многом эта тенденция связана с улучшением выявляемости заболевания, в том числе на ранней стадии. Благодаря современным методам диагностики и лечения, часто болезнь удаётся победить.

Ранняя диагностика и качественное лечение значительно повышают возможность полного выздоровления. Именно поэтому доступность медицинской помощи является приоритетом социальной политики государства. Медработники проходят дополнительные программы обучения, создаются онкологические службы на местах, совершенствуется сервис страховых медицинских организаций в отношении онкологических пациентов, растёт объем финансирования оказания медицинской помощи по ОМС.

Как изменился порядок оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями и в каких ситуациях страховая сможет помочь онкопациентам, редакция разбиралась вместе с экспертами ООО «АльфаСтрахование – ОМС».

Меняется порядок оказания помощи онкобольным с 2019 года

С 2019 года на федеральном уровне вводится строгий контроль качества оказания помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями. Эта задача возложена на страховые медицинские организации. Теперь пациентов с онкодиагнозом заносят в специальный регистр.

Сейчас каждый месяц отслеживаются счета по оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи. Это позволяет убедиться, что пациент получает необходимые препараты, своевременно и в полном объёме проходит обследования и медицинские процедуры. В случаях выявления нарушений, контроль поможет скорректировать лечение.

Помимо оценки счетов, страховые представители будут обзванивать пациентов, пропускающих диагностические мероприятия и лечение; консультировать, как получить лекарственную помощь по полису ОМС и защищать их права и интересы на всех этапах оказания бесплатной медпомощи.

Повысится доступность лечения

Для пациентов изменения означают, что расширился список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые они получают бесплатно. 100% онкобольных будут обеспечены химиотерапией в полном объеме.

Были сокращены предельные сроки ожидания диагностических исследований. Так как в случае с онкологией любое промедление может быть опасным для жизни, срок ожидания компьютерной и магнитно-резонансной томографий, а также ангиографии сократился с 30 до 14 календарных дней со дня назначения.

От врача зависит многое, но важна и сознательность пациентов

Сегодня основная сложность – недостаточная онкологическая настороженность. В результате, врачи нередко ставят диагноз только на поздних стадиях заболевания. Есть проблемы и на этапе диагностики. Однако сами пациенты зачастую отказываются от обследования или затягивают с ним, а после не выполняют рекомендации врача.

Важно просвещать население по поводу профилактики и лечения онкозаболеваний, прав и обязанностей онкобольных и медучреждений — это важная задача страховой организации. Необходимо, чтобы пациент верил в успешное лечение и знал, что в страховой компании ему всегда помогут.

Страховая компания может помочь

Лечение онкологических заболеваний каждый год становится все более эффективным и высокотехнологичным, но страшный диагноз до сих пор выбивает у пациентов почву из-под ног. Если пациент не может получить медпомощь бесплатно, попасть к специалисту в положенные сроки, ему достаточно обратиться в свою страховую компанию. Страховые представители помогут, к примеру, если:

· у вас есть направление лечащего врача, но вам отказали в записи на прием;

· пришлось ждать медицинской помощи дольше, чем положено по закону;

· вам отказали в бесплатных лекарствах, не сделали необходимые анализы и не провели лечебную процедуру;

· предложили оплатить медицинские услуги, которые положены бесплатно в рамках программы ОМС.

«Мне как-то неудобно…Вдруг станет хуже»

Многие люди просто стесняются отстаивать свои права — им не хочется, чтобы из-за жалобы отношение к ним стало хуже. Стесняться ни в коем случае нельзя, ведь на кону человеческая жизнь. Но и конфликтовать с врачами не нужно. Если у пациента появились вопросы, сложности во взаимодействии с медучреждением, не получается добиться необходимой помощи — обязательно обращайтесь к страховым представителям. Они располагают всей информацией и возможностями, чтобы найти верное решение, защитить права застрахованных.

Если вы получали полис в «АльфаСтрахование-ОМС» и вам нужна консультация, звоните по телефону «горячей линии»: 8 (800) 555-10-01. Если полиса пока нет, оформите заявку на сайте компании www.alfastrahoms.ru, по телефону «горячей линии» или обратитесь в один из пунктов выдачи полисов, действующих в Краснодарском крае. Определенные категории граждан могут заказать доставку полиса.

ООО «АльфаСтрахование-ОМС». Лицензия OС № 0193-01 от 03.08.2017 г в сфере обязательного медицинского страхования выдана ЦБ РФ бессрочно. Реклама.