«Кубань» вернулась на родной стадион

После начала банкротства ФК «Кубань» из-за миллиардных долгов, в профессиональном спорте появился клуб под названием «Урожай». Его называют преемником исчезнувшей главной команды края с 90-летней историей. Сейчас он бьется во втором дивизионе и рассчитывает на выход в ФНЛ уже в ближайшее время.

Но преданные болельщики «Кубани» и ветераны клуба мириться с этим положением не стали. Они заявили, что не доверяют чиновникам-функционерам и создали свою команду на базе любительской команды «Надежда», сменили название и подали заявку на участие в Кубке губернатора Краснодарского края, который разыгрывают. Закон позволяет любительский клуб называть как угодно, потому название было сохранено.

Свой первый матч народная «Кубань» провела 5 августа на стадионе «Труд» и разгромила «Абинск» со счетом 3:0.

Более полугода «желто-зеленые» играли на футбольных полях всего Краснодарского края, неизменно футболистов поддерживали свои фанаты. В некоторых поездках их было несколько сотен со всеми атрибутами – дымовыми шашками и барабанами.

А накануне пришла радостная весть для болельщиков. «Кубань» возвращается на родной одноименный стадион, где до этого играл только «Урожай». Теперь арена станет домашней для обеих команд.

- Спешим с радостью сообщить о том, что желто-зеленые возвращаются в свой родной дом! КРОО «Объединенный клуб футбольных болельщиков «Кубань» и «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений» заключили договор, согласно которому домашние матчи в рамках Высшей лиги Чемпионата Краснодарского края ФК «Кубань» будет проводить на стадионе «Кубань», - заявили в народном клубе.

Так как команда существует за счет пожертвований, билеты на игры чемпионата края будут платными. Их стоимость обещают назвать после того, как будет утвержден игровой календарь.

Последний матч «Кубань» на родном стадионе провела 12 мая 2018 года против «Томи», та встреча в рамках Футбольной национальной лиги завершилась со счетом 3:3.

Хотим воскреснуть как «Фиорентина»

Корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань» в начале года поучаствовал в просмотре игроков в возрожденную «Кубань». Пусть в команду попасть не удалось, но на нем удалось выяснить требования болельщиков и руководства клуба.

Фанаты не признают ФК «Урожай» лишь потому, что, по их мнению, судьба этого клуба предопределена и обязательно повторит судьбу обанкротившейся «Кубани». Мол, мы боимся повторения этой печальной истории и больше никому не верим. Лучше развивать команду на частные средства и пожертвования болельщиков. Делать это хотят без партнерства с государством как напрямую, так и косвенно через посредников.

В пример приводили несколько зарубежных клубов, которые попадали в аналогичную ситуацию и умудрялись вернуться в элиту футбола и даже попасть в еврокубки. Болельщики берут пример с итальянского клуба «Фиорентина», которая выступает в «Серии А» – высший футбольный турнир. В 90-е годы клуб вылетел из турнира, затем вернулся, стал 3-м в чемпионате, а в 2002 обанкротился. Причина – продали всех лидеров, затем клуб передали под внешнее управление и неудачно реструктуризировали расходы.

Но через 2 месяца команду воскресил местный бизнесмен, и назывался клуб тоже по-другому «Флоренция Виола». Команда также начала свой путь в одном из низших дивизионов Италии – «Серия С2». В итоге через 3 года команда пробилась в высшую лигу и даже выкупила старое название и эмблему. С тех пор клуб ни разу не вылетал из «Серии А» и попадает в Лигу чемпионов.

ПОЛОН «УРОЖАЙ» ДОЛГОВ

Оказалось, что у преемника «Кубани» - ФК «Урожай», который основали летом 2018-го, уже накопилось около 40 млн. рублей долга. Проблемы начались с ноября прошлого года, когда сотрудникам клуба стали задерживать зарплату. Народ стал жаловаться в прокуратуру. В итоге деньги все же выплатили, но только в марте – зарплату с ноября по январь.

Об этом 12 марта объявило руководство команды. Но 15 марта, когда «Урожай» играл с ростовским «СКА», оператор трансляции матча выложил в эфир сообщение о невыплате задолженности. И только 22 марта приставы объявили о выплате 3 миллионов рублей сотрудникам команды.

Гендиректор ФК «Урожай» Дмитрий Градиленко сообщил, что клуб продолжает оптимизировать расходы для гашения долгов.

- Я вынужден оптимизировать долги команды и гасить их, – сказал Градиленко. – Из-за этого приходится прибегать к неприятным мерам. Я объяснял сотрудникам о временном понижении зарплаты, иначе команда долго не просуществует. Оптимизация касается всего. Команда уже заключила другой договор со столовой. Питание будет организовано, когда игроки находятся на базе. Вдобавок не нужно платить налог на зарплату. За год это позволит сэкономить 1,5 млн. рублей.

По состоянию на март «Урожай» - который находится в Профессиональной футбольной лиге (ниже – только уровень любительских команд) накопил около 40 млн. рублей долга. Зимой команда потратила много средств на сборы и усиление состава. Еще «Урожай» до сих пор платит игрокам, которые ушли из клуба при еще действующих контрактах.

СПРАВКА «КП»

ФК «Урожай» создан летом 2018 года на базе ФК «Кубань», которые не лицензировался на следующий сезон из-за финансовых проблем. Затем команда сменила название и руководство и стала выступать в ПФЛ.

ФК «Кубань» сейчас выступает в чемпионате края и существует на средства болельщиков. В ней выступают в основном игроки 17-22 лет из местных и других спортивных школ и интернатов. Команда тоже хочет выкупить эмблему и вернуться в профессиональный футбол.