Деловая пятница в Краснодаре: во что лучше инвестировать

Бизнесменам нужно постоянно общаться с коллегами по цеху, причем лучше, чтобы это были люди из смежных отраслей. Именно по таким соображениям «Комсомолка» провела в Краснодаре очередное заседание клуба «Деловая пятница». Это мероприятие для бизнеса, а итоги встречи предпринимателей полезны не только им самим, но и другим людям, неравнодушным к новостям экономики региона.

В этот раз темой для обсуждения стали инвестиции. Куда вложить деньги, чтобы получить выгоду?

Это вопрос извечный, и ответов на него достаточно много, однако все зависит от специфики региона и от самого инвестора.

На Кубани очень много строят, много покупают машин, и достаточно людей со свободными деньгами.

Если раньше инвестициями занимались финансово подкованные, то сейчас в эту сферу пошли другие люди, которые откладывают со своей зарплаты. На что? Например, на пенсию. Давайте разберем некоторые сегменты.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Это отдельный мир, который, к сожалению, большинству россиян мало знаком. Все знают о вкладах под проценты. Но есть еще, например, индивидуальные инвестиционные счета, способные принести доход, как на уровне депозитов, так и куда большие деньги. Говоря об инвестировании через банковский сектор, стоит упомянуть, что можно начать вложения с минимальных сумм.

- Популярным, простым и понятным инструментом в банковской сфере для большинства клиентов остается вклад. Здесь минимальные риски, ведь деньги до 1,4 миллиона рублей застрахованы. В то же время именно вклады способствуют появлению привычки накопления денег, - поясняет Елена Ретунская, директор дивизиона Юг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). - При этом зарабатывать на накоплениях можно и инвестируя, например, в облигации федерального займа. Риски в таком случае будут практически отсутствовать. Приведу пример. Вы открыли индивидуальный расчетный счет и внесли на него 30 тысяч рублей. На эти деньги вы купили, скажем, облигации федерального займа с доходностью 7,25% годовых. Через год вы заработаете 2175 рублей, плюс 3900 рублей - это возврат 13% подоходного налога в качестве налогового вычета. Разумеется, можно инвестировать большие суммы и на больший срок, а также покупать не только ОФЗ, но и другие ценные бумаги. Все зависти от ваших целей.

Елена Ретунская, директор дивизиона Юг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)Фото: Александр РАЙКО

Каким же образом повысить финансовую грамотность людей. Нужно ли со школы начинать? А может, по телевизору вести уроки экономики? Большинство экспертов сошлись на том, что обучать и рассказывать об инвестициях надо начинать уже со школы и продолжать просвещение по всем, как говорится, фронтам.

- В России нужно общее повышение финансовой грамотности. Сейчас уже есть учебники и для школьников, и для студентов, и для всех остальных, - уверен Александр Максаков, персональный менеджер ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс».

Александр Максаков, персональный менеджер ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс»Фото: Александр РАЙКО

Также эксперты сошлись во мнении, что инвестировать нужно в разные финансовые продукты. То есть одновременно иметь рубли, доллары, евро, ценные бумаги разных компаний.- К тому же сейчас возраст инвесторов снижается, - добавила Елена Ретунская.

- Использовать сразу несколько инструментов с разным уровнем потенциальной доходности – это общепринятая практика для минимизации рисков. Спектр возможностей очень широкий: от консервативных и хорошо всем знакомых банковских депозитов до вложений в акции и деривативы. Диверсификация позволит инвестору избежать потерь даже в случае реализации самого пессимистичного сценария, – отмечает заместитель директора регионального центра «Южный» Райффайзенбанка по розничному бизнесу Татьяна Начинова.

Заместитель директора регионального центра «Южный» Райффайзенбанка по розничному бизнесу Татьяна Начинова.Фото: Александр РАЙКО

Чтобы риски были оправданными, эксперты на «Деловой пятнице» посоветовали обращаться к финансовому управляющему.

- Сначала проводится беседа, определяется, насколько вы готовы рисковать своими деньгами. Потом по закону проводится анкетирование, где вы даете согласие на консультации. И только затем выбираем стратегии инвестирования, - объясняет финансовый советник «БКС Премьер» Иван Пташкин.

Финансовый советник «БКС Премьер» Иван ПташкинФото: Александр РАЙКО

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вот что-что, а дома, квартиры и разного рода помещения - это заветное желание краснодарского инвестора. В жилых комплексах люди покупают квартиры на перепродажу, на сдачу. Приобретают столько, сколько есть денег. Не так редки и случаи, когда в собственности одного человека целый этаж или даже целый подъезд.

Также в краевой столице по темпам строительства не отстает и коммерческая недвижимость.

Как определиться, что лучше купить на этом рынке, дабы не прогадать. При том, что эксперты отмечают явный переизбыток квадратных метров. Особенно в области коммерческой недвижимости.

- Краснодар еще называют городом офисных центров. Много зданий пустые или полупустые, кто-то из владельцев снижает цену, чтобы получить хоть каких-то арендаторов. Однако хорошая недвижимость всегда будет достроена и сдана по высокой цене. Хорошая – это значит и месторасположение, и качество строительства, и ремонт, и отделка, и планировки, - рассказывает руководитель отдела аналитики ГК «Неометрия» Ксения Рысенко.

Руководитель отдела аналитики ГК «Неометрия» Ксения Рысенко.Фото: Александр РАЙКО

Такое большое количество купленных на перепродажу и построенных для сдачи в аренду квадратных метров, по мнению гостей «Деловой пятницы», явилось следствием невысокой осведомленности при достаточно хорошем материальном состоянии. Сейчас же ситуация обратная: люди больше знают о вложениях, но денег у них меньше.

Поэтому нужно очень тщательно оценить недвижимость и окрестности, чтобы не вложиться в неликвид, который и дохода не будет приносить, и продать их не получится.

АВТОМОБИЛИ

Чтобы разбогатеть на машинах, нужно потратить больше сил и времени. В отличие от тех же ценных бумаг, где купил и отдал в доверительное управление, со средствами передвижения больше забот. Даже если просто сдаешь кому-либо автомобиль в аренду, проблем, которые могут возникнуть, великое множество: от аварии до угона и использования в преступных целях.

- В Краснодарском крае очень любят, если говорить о массовом сегменте, «корейцев» и «японцев», сохранение их остаточной стоимости во время выхода на вторичный рынок всегда выше 80%. Если говорить точечно, то это бренды KIA, Hyundai, Toyota. Они находятся в топе не первый год. Если говорить про премиальный сегмент, то на рынке подержанных автомобилей (по статистике «КЛЮЧАВТО») лидируют «немцы» - Mercedes-Benz. Если вы хотите приобрести новый автомобиль, нужно учитывать фактор дальнейшей успешной продажи. Опять же, если это актуально для владельца, - считает руководитель PR-направления «КЛЮЧАВТО» Виктория Кирилишина.

Руководитель PR-направления «КЛЮЧАВТО» Виктория Кирилишина.Фото: Александр РАЙКО

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Инвестировать выгодно и в новые технологии. За последние два-три года появилось много сервисов для оптимизации расходов, продвижения и даже удалённой работы из любой точки мира. При этом самыми перспективными считаются M2M и IoT. Высокий спрос на них у интересующихся возможностями экономии краснодарцев, бизнеса и у властей.

- Мы имеем большой опыт создания и поддержки городских, региональных и частных «умных» систем для ЖКХ, безопасности, дорожного движения, образования, медицины и многих других направлений. В то же время МегаФон активно развивает и цифровые M2M-сервисы для бизнеса, с которыми можно, например, отслеживать локацию автомобилей или сотрудников, а также вести учёт различных данных и показаний. Инвестиции в такие продукты окупаются достаточно быстро, имеют долговременный эффект и помогают экономить временные ресурсы руководителей и линейного персонала, - рассказал Игорь Остатюк, директор МегаФона по Краснодарскому краю и Адыгее.

ФИТНЕС

Сейчас пропаганда здорового образа жизни, спорта и красивого тела на небывалой высоте. Если раньше в городе фитнес-залов можно было пересчитать по пальцам одной руки, люди ездили через полгорода, то сегодня фитнес-клубы уже выбирают поближе к работе или дому.

- В Краснодаре конкуренция в этой сфере очень высокая. Клиенты стали весьма требовательны, - рассказывает управляющий фитнес-клубом World Class Алексей Клюй. - Сейчас люди выбирают крупные центры, где есть все. Это своего рода целая среда. Там не только тренировки, но и кафе, и бани, и клуб единомышленников, и сервис. Мы, например, проводим различные мероприятия, причем не только внутри клуба. Например, легкоатлетические забеги. На сегодня 80% нашего капитала мы вкладываем не в тренажеры, а именно в услуги и сервис. Говоря о том, являются ли инвестиции в фитнес-индустрию как в бизнес выгодным вложением, надо учитывать следующие факторы: во-первых, четко и объективно понимать геолокацию, населенность района и потребность целевой аудитории, а во-вторых – в 90% случаев выбирать франшизу крупной состоявшейся сети с наработанными технологиями, кейсами и консалтингом.

Управляющий фитнес-клубом World Class Алексей КлюйФото: Александр РАЙКО

А вообще стоит помнить, что самое лучшее вложение – это вложение в себя. Это могут быть знания, здоровье, впечатления. Это и есть самые беспроигрышные инвестиции.

МегаФон – цифровой партнер «Деловых пятниц» «Комсомольской правды» - Кубань».