«Локомотив-Кубань» разгромил соперника в первом матче с новым тренером

Баскетбольный клуб из Краснодара после серии поражений от УНИКСа и вылета из Еврокубка решился на серьезные перемены. Команду усилил новый игрок - Джером Рэндл, а на пост главного тренера вместо Владе Йовановича прибыл американский специалист Боб Доневалд-младший. Он известен тем, что работал ассистентом в двух клубах НБА, а также возглавлял сборную Китая.

Всего неделя на подготовку, и обновленный «Локо» вышел на битву с минским «Цмоки». «Красно-зеленые» просто не оставили сопернику шансов, добыв победу с разницей в 31 очко.

- Мы проделали хорошую работу. Отлично двигали мяч, сделали 28 результативных передач. Нам здорово удались первые минуты, а в борьбе за подборы мы сильно смотрелись на протяжении всего матча. Защита тоже была на уровне. В общем, есть вещи, в которых нужно добавлять, но это хороший старт моей работы с «Локо», - сказал Боб Доневалд после этой победы.

Новичок Рэндл, приехавший из далекой Австралии, успешно прошел акклиматизацию и принес команде 15 баллов.

- Под руководством Боба Доневалда команда показала комбинационную и содержательную игру. Отмечу удачный дебют Джерома Рэндла, который за несколько тренировок сумел адаптироваться к ритму игры «Локо». Победу над «Цмоками» нельзя переоценивать, но она показывает, что мы на верном пути, - заявил президент «Локо» Андрей Ведищев.

Но впереди у нового тренера настоящий экзамен в борьбе с серьезным соперником. Перед «Локо» стоит задача оказаться в тройке по итогам регулярного сезона Единой лиги, а для этого жизненно важно обыграть «Химки» в родном «Баскет-Холле». Этот матч состоится 1 апреля и начнется в 20:00.