Боб Доневалд: «Локомотив-Кубань» - команда с чемпионскими амбициями

Американский специалист Боб Доневалд прибыл в Краснодар всего две недели назад. Его миссия – вернуть баскетболистам «Локомотива-Кубани» уверенность в своих силах, попасть в тройку по итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ и дойти до финала турнира. Времени на раскачку у нового главного тренера нет. Об особенностях своей работы и начале своей жизни в Краснодаре Доневалд рассказал на пресс-конференции.

– Переезд – не проблема. Я жил во многих странах, познакомился с разными культурами и понял главное: все амбициозные команды объединяет чемпионский дух. Неважно, где ты – в Китае, России, США – команды с чемпионскими амбициями ведут себя и тренируются особым образом. Это есть у «Локо», и это все, что имеет значение сейчас. Мы приближаемся к плей-офф и ограничены во времени, поэтому все изменения вводим последовательно – начинаем с главного и потом шаг за шагом идем в нужном направлении, - заверил тренер.

Поработав с командой, он увидел, что игрокам не хватает командного духа, и у Доневалда есть свой рецепт.

- Командный дух – это то, над чем мы работаем постоянно: и на тренировках, и во время видеоанализа соперников. Это культура, которая постепенно возвращается. Я думаю, что в Минске мы увидели более уверенную команду, и мы должны продолжить работать над этим, - говорит специалист.

После недельной подготовки «Локо» свой первый матч под руководством Боба Доневалда провел в Минске против «Цмоки» и добился разгрома – 97:66. Но переоценивать победу не стоит – соперник находится в подвале турнирной таблицы.

Таблица Единой лиги после 20 туров

– Мы начали с движения мяча и тут же увидели результат: 28 ассистов в прошлой игре. Это хороший старт. Теперь будем работать над другими аспектами игры. Ситуацию облегчает то, что «Локомотив-Кубань» – дисциплинированная команда, и парни очень хотят побеждать. Дмитрий Кулагин – просто зверь! – заметил он.

По словам Доневалда, он чувствует себя комфортно в непростых условиях, принимая работу с командой по ходу сезона.

– Тренерская работа – это кризисный менеджмент. Здесь ты либо побеждаешь и все прекрасно, либо проигрываешь и уходишь с поста. Если честно, мне это по душе. И знаете, мне кажется, что ты проигрываешь в тот самый момент, когда начинаешь думать, что все хорошо и кризисы остались позади. Поэтому такое состояние, когда ты в кризисном режиме и отдаешь максимум, только помогает побеждать.

Контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона, по результатам будет принято решение относительно дальнейшего сотрудничества.

- Я здесь, чтобы продолжить сезон максимально эффективно. Мне нравится, как мы работаем с командой. Изменений в тренерском штабе ждать не стоит. Меня устраивают ребята, которые есть в команде. Сейчас я почти все время провожу в офисе. Живу рядом с ним. Так что почти не видел Краснодар, - признался Доневалд.

Семья тренера осталась за океаном и пока не планирует перебираться в Краснодар.

– Конечно, я скучаю по семье, она сейчас в Мичигане. Даже несмотря на то, что у меня очень много работы, и это немного отвлекает, я думаю о близких и скучаю по детям. У меня два сына: одному три года, другому девять. Старший сейчас в школе, и до конца учебного года моя семья точно останется дома. А там посмотрим, - говорит тренер.

Расписание матчей "Локо"

Впереди у «Локомотива-Кубани» важнейший матч против «Химок». Игра начнется 1 апреля в 20:00 и она станет настоящим экзаменом для Доневалда.

- Сейчас все мои мысли связаны с матчем с «Химками». Моя философия такова: мы сыграли с «Цмоки», подумали сутки об игре, сделали анализ, готовимся к новому матчу. Возможно, это клише. Я даже не знаю, с кем мы играем после «Химок». Все, что меня занимает, это предстоящая игра. Я очень уважаю и люблю в игроках талант и желание побеждать. В «Локо» все это есть. Моя задача – улучшить результаты, а матч с «Химками» – интересный вызов для нас, - считает Боб Доневалд.

До старта плей-офф у «Локо» еще шесть матчей, по итогам которого определится окончательная позиция команды в турнирной таблице.

– К плей-офф мы должны подойти как команда, которая в каждом матче сражается на все деньги. Я хочу увидеть трудолюбие и страсть. Если будем выкладываться по максимуму, то у нас все получится, - уверен специалист.

СПРАВКА «КП»

Боб Доневалд-младший – 51-летний американский баскетбольный тренер. Имеет 25-летний опыт тренерской работы в разных странах мира. В разные годы он возглавлял клубы Британской лиги, Китая, американской D-лиги лиги, сборные Украины и Китая, работал ассистентом в клубах НБА «Шарлотт», «Новом Орлеане» и «Кливленде». Последним местом его работы был китайский клуб «Цзилинь Тайгерс».

В 2010 году китайская национальная команда под его руководством добилась победы на Азиатских играх, а в 2011-м выиграла чемпионат Азии по баскетболу.

На тренерском посту в «Локо» сменил серба Владе Йовановича, покинувшего команду после неудачной серии игр с казанским УНИКСом.