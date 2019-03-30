Крупный пожар в Краснодаре: горит ангар на площади 500 квадратных метров

Черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров видны со всех концов Краснодара. Как выяснилось, пожар произошел на Ростовском шоссе, 12, где находится мебельный центр. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:29. На место происшествия выехали подразделения Краснодарского ПСГ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/700233" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре на Ростовском шоссе горит мебельный цех.

- В 10:34 стало известно, что горит металлический ангар на площади 100 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Однако сейчас площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый из пяти ранг сложности. Пострадавших и погибших в ЧП нет.

- На месте развернуто два боевых участка, штаб пожаротушения, на месте находятся службы жизнеобеспечения. Работает инспектор надзорной деятельности, испытательная пожарная лаборатория, - добавил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - На тушение подано 11 стволов дельта, организовано 10 звеньев ГДЗС.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Была угроза перехода пожара на соседний склад, а также на магазин одежды, расположенный в нескольких метрах от него. Однако, по последним данным, в 11:37 пожар удалось локализовать, в 11:49 - ликвидировать открытое горение.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Всего группировка РСЧС 38 единиц 102 человека от МЧС России 31 единица техники 81 человек личного состава, - добавляют спасатели.