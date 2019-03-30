2019-03-30T13:41:03+03:00
Общество

В Анапу привезли капсулу с землей из городов-героев

Эстафету «Дорога Памяти» организовал Следственный комитет России [фото]
Виталий КАРНАУХ
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В кубанский город капсулу доставили из Ставрополя.В кубанский город капсулу доставили из Ставрополя.Фото: Виталий КАРНАУХ
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К 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Следственный комитет России запустил эстафету «Дорога Памяти». Она стартовала 15 января во Владивостоке, Анапа приняла участие 29 марта. За это время земля из более десятка городов-героев оказалась в священной капсуле. В кубанский город ее доставили из Ставрополя.

На мероприятии присутствовал руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ, Герой Российской Федерации Сергей Петров.

На церемонии ветеранам Анапы вручили памятные медали. Фото: Виталий КАРНАУХ

На церемонии ветеранам Анапы вручили памятные медали.Фото: Виталий КАРНАУХ

– Нам есть, чем гордиться, и мы убеждены, что молодые ребята, которые участвуют в этом мероприятии, с честью и достоинством будут нести высокое звание гражданина Российской Федерации, – отметил он.

На церемонии ветеранам города Анапы были вручены памятные медали, пятеро молодых ребят из Краснодарского края были отмечены благодарственными письмами Следственного комитета за активную гражданскую позицию и большой вклад в работу по патриотическому воспитанию.

В капсулу были заложены кисеты с землей городов воинской славы Анапы и Туапсе, города-героя Новороссийска. Фото: Виталий КАРНАУХ

В капсулу были заложены кисеты с землей городов воинской славы Анапы и Туапсе, города-героя Новороссийска.Фото: Виталий КАРНАУХ

В капсулу были заложены кисеты с землей городов воинской славы Анапы и Туапсе, города-героя Новороссийска.

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский отметил, что в крае внимание патриотическому воспитанию уделяется в детских садах и школах. В учебных заведениях, по его словам, прививают правильные идеи и ценности, которые заложили ветераны.

В ближайшее время капсулу со священной землей привезут в город-герой Керчь. Фото: Виталий КАРНАУХ

В ближайшее время капсулу со священной землей привезут в город-герой Керчь.Фото: Виталий КАРНАУХ

В ближайшее время капсулу со священной землей привезут в город-герой Керчь. Завершится эстафета в мае в Бресте. После завершения акции ее передадут на вечное хранение в музей Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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