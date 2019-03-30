На чемпионате России по трофи-рейдам в Геленджике погиб человек

Трагедия произошла в субботу, 30 марта, в Геленджике, где стартовал первый этап чемпионата России по трофи-рейдам. Это соревнования по преодолению бездорожья, обычно на полноприводных автомобилях (внедорожниках). Как правило, они проводятся "на секундомер", но в некоторых состязаниях необходимо просто уложиться в зачетное время и успешно пройти все спецучастки, выполнив задания.

Участниками чемпионата стали 56 экипажей, приехавших из разных уголков России, чтобы побороться за победу.

Справиться с управлением не удалось экипажу №49 - действующие чемпионы Ростовской области по трофи-рейду 45-летний Михаил Чайковский из Таганрога и 34-летний Александр Ерыжинский из Ростова. Преодолевая бездорожье, экипаж не сумел удержать внедорожник. Машина перевернулась и кубарем скатилась в овраг.

Фото с места трагедии.

По предварительным данным, 46-летний пилот автомобиля погиб, 34-летний штурман госпитализирован с травмами. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Обстоятельства произошедшего уточняются.