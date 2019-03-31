2019-03-31T18:48:20+03:00
Общество

Фестиваль пастухов в Краснодаре собрал баранов и собак

Четвероногие друзья показывали, как умеют охранять стадо [фото]
Варвара ДЫМ
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Фестиваль Kubano Mr. BaranoФестиваль Kubano Mr. BaranoФото: Александр РАЙКО

Такого в ЮФО еще не было! В Краснодаре провели первый фестиваль пастушьей службы, который назвали Kubano Mr. Barano. Пригласили на него четвероногих пастухов, а также любителей собак и всех желающих.

Участники готовы к соревнованиям Фото: Александр РАЙКО

Участники готовы к соревнованиямФото: Александр РАЙКО

- Участников было немного, но соревнования прошли хорошо, - рассказывают организаторы праздника. – Мы провели тесты среди собак на наличие пастушьего инстинкта, устроили показательные выступления пастушьих собак.

Перед стартом четвероногим пастухам устроили разминку Фото: Александр РАЙКО

Перед стартом четвероногим пастухам устроили разминкуФото: Александр РАЙКО

А еще прошла выставка-продажа товаров из овчины, дегустация блюд из баранины и различные конкурсы.

Собаки работали с баранами Фото: Александр РАЙКО

Собаки работали с баранамиФото: Александр РАЙКО

Причем тем собакам, которые прошли испытание на наличие пастушьего инстинкта, выдали сертификаты.

И бараны готовы к соревнованиям Фото: Александр РАЙКО

И бараны готовы к соревнованиямФото: Александр РАЙКО

А тех псов, которые успешно сдали этот тест, допустили к следующему этапу соревнований - испытания HWT.

Собака в работе

Собака в работе

- Они позволяют продемонстрировать базовые навыки собаки, - говорят организаторы. – А именно – вход и выход стада из загона, управление и маневрирование на пути к выпасу, охрану стада на выпасе.

Участники устали Фото: Александр РАЙКО

Участники усталиФото: Александр РАЙКО

Сами же соревнования призваны способствовать сохранению у собак пастушьих пород способности к управлению стадами.

Фестиваль Kubano Mr. Barano Фото: Александр РАЙКО

Фестиваль Kubano Mr. BaranoФото: Александр РАЙКО

Довольны остались все!

Участники фестиваля Фото: Александр РАЙКО

Участники фестиваляФото: Александр РАЙКО

А организаторы обещают проводить подобный фестиваль раз в год.

Фестиваль Kubano Mr. Barano Фото: Александр РАЙКО

Фестиваль Kubano Mr. BaranoФото: Александр РАЙКО

Фестиваль Kubano Mr. Barano Фото: Александр РАЙКО

Фестиваль Kubano Mr. BaranoФото: Александр РАЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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