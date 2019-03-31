Фестиваль пастухов в Краснодаре собрал баранов и собак
Такого в ЮФО еще не было! В Краснодаре провели первый фестиваль пастушьей службы, который назвали Kubano Mr. Barano. Пригласили на него четвероногих пастухов, а также любителей собак и всех желающих.
Участники готовы к соревнованиямФото: Александр РАЙКО
- Участников было немного, но соревнования прошли хорошо, - рассказывают организаторы праздника. – Мы провели тесты среди собак на наличие пастушьего инстинкта, устроили показательные выступления пастушьих собак.
Перед стартом четвероногим пастухам устроили разминкуФото: Александр РАЙКО
А еще прошла выставка-продажа товаров из овчины, дегустация блюд из баранины и различные конкурсы.
Собаки работали с баранамиФото: Александр РАЙКО
Причем тем собакам, которые прошли испытание на наличие пастушьего инстинкта, выдали сертификаты.
И бараны готовы к соревнованиямФото: Александр РАЙКО
А тех псов, которые успешно сдали этот тест, допустили к следующему этапу соревнований - испытания HWT.
Собака в работе
- Они позволяют продемонстрировать базовые навыки собаки, - говорят организаторы. – А именно – вход и выход стада из загона, управление и маневрирование на пути к выпасу, охрану стада на выпасе.
Участники усталиФото: Александр РАЙКО
Сами же соревнования призваны способствовать сохранению у собак пастушьих пород способности к управлению стадами.
Довольны остались все!
Участники фестиваляФото: Александр РАЙКО
А организаторы обещают проводить подобный фестиваль раз в год.
ИСТОЧНИК KP.RU