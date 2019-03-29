2019-03-29T11:31:08+03:00
Общество

В троллейбусах Новороссийска можно будет медитировать и увидеть человека, превращающегося в мандарин

Выставка современного искусства пройдет с 31 марта по 30 апреля в электротранспорте города-героя
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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20 художников решили продемонстрировать, как обычный троллейбус можно превратить в арт-объект. Они договорились с депо, которое выделило 4 «рогатика» для мастеров. В итоге в электротранспорте разместят объекты современного искусства. У каждого транспорта будет своя тематика и стиль. Проезд от этого не подорожает, зато эмоций прибавится.

- К сожалению, у нас в крае нет согласованного места для выставок современного искусства. Которое, между прочим, не ограничивается только произведениями граффити на стенах городов или сел, - говорит организатор проекта «Параллельный рейс» Катерина Верба. – Арт-объектом может быть все, что угодно. Для этого не нужны художники уровня Эрмитажа или Третьяковки. Поэтому с художниками из Ростова-на-Дону, Новороссийска, Геленджика и Краснодара решили устроить выставку в троллейбусах города. Идея нам показалась оригинальной. Тем более, что наш проект посвящен 50-летию троллейбусного депо города.

31 марта в 13:00 от остановки возле Дворца творчества отправятся 4 троллейбуса – сплошные арт-объекты. Первый будет посвящен мандаринам. Оказывается, в 1904 году инженер В. И. Шубейский предложил проект троллейбусного маршрута «Новороссийск-Сухуми». Город-герой мог стать первым в Российской империи, где заработала бы подобная троллейбусная линия. Но проект так и не реализовали. А вот художники решили помечтать, а что было бы, если на троллейбусе сейчас можно было бы съездить в Абхазию за мандаринами? В салоне этого авто разместят несколько арт-объектов. Появится и человек, который превращается в мандарин.

- Второй троллейбус будет посвящен забытым вещам в общественном транспорте, - продолжает Катерина. – Сотрудники депо много лет хранили у себя предметы, которые забыли пассажиры, но так и не вернулись. Из них мы решили собрать арт-объекты и разместить в салоне. Третий троллейбус называем «Открытым маршрутом». В нем есть свободный микрофон. Любой горожанин сможет зачитать стихи или сказать что-то приятное новороссийцам. Также в салоне будет играть одна из музыкальных групп. А кто хочет, наоборот, поймать тишину, мы сделали место для медитации.

Четвертый троллейбус – «Связь прошлого с будущим». Его снаружи разрисуют баллончиками краски. Художники покажут наскальную живопись и продемонстрируют, как она изменилась до современности. Внутри пассажиров ожидает погружение в пещеру, в ней покажут, как технический прогресс поменял нашу жизнь.

Вход на выставку равен стоимости проезда. Курсировать арт-объекты будут с 31 марта по 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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