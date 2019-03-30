На Кубани будут строить дорогу через Кавказский заповедник

Минтранс края опубликовал заказ на строительство нескольких этапов дороги. Трасса, по мнению экологов, будет проходить через Кавказский заповедник. Ведь у дорожников нет способа проложить полотно от Апшеронского района до сочинского Дагомыса в обход уникального комплекса. Хотя работы еще не затрагивают заповедник, экологи уже начали бить тревогу.

- В 2019 году на территории Апшеронского района должны начать строить дорогу «Черниговское - Дагомыс», - говорит координатор общественной организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха. – Эту информацию мы обнаружили на госзакупках. В рамках работ строители сделают трассу и в поселок Отдаленный. Мы против этого ничего не имеем, дорога там давно напрашивается. Но на госзакупках написано, что ее сделают до Дагомыса. А в таком случае строителям просто не получится обойти Кавказский заповедник из-за особенностей рельефа местности. Мы очень переживаем и решили заранее обратить внимание на проблему.

По слухам, трассу хотят проложить еще до элитного курорта «Лунная Поляна», а дорога – часть глобального проекта транскавказской магистрали. Что касается нынешнего проекта, пока ничего не строят, лишь проектируют и согласовывают. Деньги под это уже выделили из краевого бюджета - 304 миллиона рублей. Тендеры на 4 этапа дороги выиграли «Краснодаравтодорпроект», «ИнжПроектСтрой» и «ЮгАвтодорПроект». По документам проектирование закончат 30 июля 2019-го.

- Дорогу проложить в этом месте пробовали 10 лет назад, - продолжает Андрей Рудомаха. - В 2007 году сода даже приехал Гринпис России и ЮНЕСКО. Стройку удалось остановить. Отмечу, что маршрут планируемой трассы идёт по территории Кубани и Республики Адыгея, где в прошлом году уже начали строить свою часть дороги.

В Кавказском заповеднике знают о планах построить дорогу.

- Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин недавно сообщил, что до 2024 года такой проект не предусмотрен. Будет ли потом строительство дороги, чиновник не уточнил, - сказала Анастасия Корсунова, пресс-секретарь «Кавказского государственного заповедника».

Поэтому «Комсомольская правда» - Кубань» направила запрос в ведомство, чтобы выяснить судьбу трассы, которая может пройти через Кавказский заповедник.