На Кубани семиклассники потушили Вечный огонь ради забавы

Вопиющий случай произошел в Лабинске еще вечером 27 марта. Однако известно о нем стало только сейчас благодаря неравнодушному жителю города. Неизвестный опубликовал в Сети видео, которое записали камеры наблюдения, установленные около мемориала 70-летия Победы.

На кадрах видно, как двое подростков гуляют около Вечного огня. В какой-то момент один из них подошел к символу памяти, расстегнул ширинку на джинсах и начал мочиться на священное пламя. Пока школьник осквернял мемориал, его товарищ просто стоял в стороне и смотрел, при этом никак ему не мешал. Когда же огонь погас, хулиганы испугались и начали уносить ноги, надеясь, что их не найдут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/699987" frameborder="0"></iframe> В Лабинске двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале 70-летия Победы.Видео: instagram.com/labinsk_online

Однако по камерам полицейские очень быстро смогли вычислить личности подростков. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчикам 14 лет, они - учащиеся седьмого класса. Один учится в одной из школ Лабинска, второй - его двоюродный брат, который приехал к родственнику на весенние каникулы из Гулькевичей. Сами ребята из благополучных семей, ранее с полицейскими не встречались.

- Со школьниками и их родителями сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ведут профилактические беседы, - сообщили в краевом главке. - По данному инциденту проводится проверка.

Как выяснилось, в тот вечер мальчики гуляли по городу одни. На часах было около 20:00 - время еще не позднее, потому родители особо не переживали за детей. Идея осквернить памятник им пришла на площади Победы. Правда, в полиции объяснить свой поступок они не смогли.

- Просто хотели потушить огонь, - промямлил один из них, видимо, не понимая значимости мемориала.

Подростками сейчас занимается не только полиция. Расследование ведет и управление образования Лабинска.

- Учащиеся уже взяты на контроль. Разбираемся в ситуации, - прокомментировала «КП» - Кубань» заместитель начальника управления образования Лабинского района Светлана Шадрина.

Кроме того, проверку проводит и прокуратура Краснодарского края. Горе-подросткам грозит наказание за такое правонарушение, правда, насколько оно будет серьезным, станет известно только после окончания расследования. Привлекут к ответственности и родителей подростков - им грозит штраф за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

- Подростков постановят на профилактический учет в отделе МВД по Лабинскому району, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Сейчас решается вопрос о помещении несовершеннолетних в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Там они могут провести месяц.

Кстати, сами школьники до сих пор не извинились за свое поведение.

- Нам никто не звонил, не сами подростки, не их родители. Извинений мы не услышали, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» председатель Лабинского районного совета ветеранов Ирина Городняя. - Наказать их, конечно, надо. Но этим мы не исправим положение. Мне бы очень хотелось пригласить этих школьников к нам, чтобы показать, как охраняется память, объяснить им ценность мемориала. Порой это воздействует на них лучше, чем наказание.

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