Еще не сарафаны, но уже не шубы: кубанцев ждут теплые выходные

Скоро-скоро свой зимний гардероб можно будет спрятать в дальний угол. Предстоящие выходные позволят жителям Краснодарского края насладиться цветением садов — в большинстве районов уже вовсю распустились сливы и абрикосы.

- Мы ждем, что конец марта, суббота и воскресенье, будут солнечными и теплыми, - рассказали «КП» - Кубань» в Росгидрометцентре. - Да, ночью еще будут небольшие заморозки -1-3 градусов по югу края и -5-7 градусов по северу.

Метеорологи отмечают, выходные будут без дождей.

- Осадки возможны только в начале апреля уже, - пояснила ведущий синоптик ведомства Тамара Коваленко. - Но это будет уже не снег. Небольшие дожди начнутся с юга региона 31 марта — 1 апреля, а продолжатся 2-3 апреля уже по всей территории края.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на то что в последние дни погода на Кубани будто перепутала времена года, аномальной синоптики ее не считают.

- Есть некоторые расхождения с нормой на 2,3 градуса, но это понижение не критично, - продолжают в Росгидромете.

Зато апрель должен компенсировать все недочеты марта, дав жителям края возможность вдоволь насладиться комфортной весной. В первой декаде месяца средние дневные температуры будут равняться +10+12 градусам, а во второй половине — воздух прогреется до +12+17 градусов.

Но нежные сельхозкультуры все-таки стоит пока поберечь по ночам. Они по-прежнему будут холодными.